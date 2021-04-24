تخصصات وثيقة العمل الحر 1443 ومميزات الوثيقة وطرق إلغاء وثيقة العمل الحر، حيث تعمل الحكومك السعودية جاهدة من أجل تشجيع الاستثمار، والعمل على القضاء على البطالة، بتقديم العديد من المساعدات والمبادرات لمواطنيها، ومن ضمن هذه المساعدات مبادرة العمل الحر، والتي هدفها الأول هو دعم العمل الخاص، وتشجيع المشاريع المختلفة،ليتمكن كل مواطن من الحصول على الفرصة المناسبة له، ويتمكن أي مواطن الحصول غليها من خلال منصة العمل الحر، ونطرا لأهمية هذه المبادرة فسوف نقوم اليوم بعرض أهم مميزاتها، وتخصصاتها أيضا.

تخصصات وثيقة العمل الحر

تعمل وثيقة العمل الحر على توفير للحاصل عليها العمل بالعديد من التخصصات المتنوعة، لفتح محال أوسع أمام المواطنين للتمكن من للعمل الحر والاستثمار، ولقد تتضمن الوثيقة التخصصات الأتية:

مميزات وثيقة العمل الحر

تقدم الوثيفة لصاحب العمل الحر الكثير من المزايا عند الحصول عليها، ويمكن تحديد أهم هذه المزايا كما يلي:

إتاحة إصدار الوثيقة عن طريق بوابة العمل الحر، لمل من يتوافر فيه الشروط للحصول عليها بمنتهي اليسر، والسرعة.

تتيح فرصة فتح حسابات بنكية في المملكة العربية السعودية، ويتم ربطه بالمهنة المُسجلة في الوثيقة.

تسهل للمواطنين العديد من الخدمات مثل التسوق بسهولة، وخدمة الدفع الإلكتروني.

عقد الكثير من الاتفاقيات عن طريق بوابة العمل الحر مع العديد من الجهات المختلفة، والتي تيسر الدفع وتقدم التخفيض، وجميع الخدمات لصاحب الوثيقة.

ومن أهم مميزاتها إنها مجانية، كما تعتبر مستند رسمي يعمل به داخل اي مؤسسة حكومية في المملكة، ويحدث عن طريقها التعاقد،تعرف أيضا على وثيقة العمل الحر طريقة إصدار الوثيقة وأهم الشروط المطلوبة للحصول عليها

طريقة إلغاء الوثيقة

الصلاحية المحددة للوثيقة لأي مهنة حرة أو عمل هي عام واحد فقط، وليس هناك أي مستند يوضح طريقة لإلغائها، فليس هناك طريقة معينة تستطيع عن طريقها إلغاء وثيقة العمل الحر، حيث إنه عند انتهاء المدة المحددة لها تصبح لاغية إذا لم يتم تجديدها، ويصبح ليس لها فائدة داخل أي مؤسسة حكومية، ومن الجدير بالذكر إنه ليس هناك أي عائق يمنع الحصول علي الوثيقة من أي نوع سواء كان رسوم مادية أو غيرها، ولكن يتم تقديم جميع التسهيلات اللازمة ليتم استخراجها.