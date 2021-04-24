نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف رواتب التقاعد أبريل 2021 في المملكة العربية السعودية وطريقة الحصول عليه في المقال التالي
بالتزامن مع اقتراب نهاية شهر أبريل 2021، تزداد عمليات البحث حول موعد صرف رواتب التقاعد أبريل 2021، وذك بناءً على تعليمات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية التي أقرت أن يكون صرف رواتب المتقاعدين ابتداءً من يوم الأحد الموافق 13 رمضان 1442/ 25 أبريل 2021، حيث أنه سوف يتم إيداع مبالغ الاستحقاق من المعاش في حسابات المواطنين البنكية، ويتمكن المواطن بعد ذلك من الصرف في اليوم نفسه، ولكن هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر في المواطن حتى يتمكن من استحقاق الدعم الخاص بالمعاش.
موعد صرف رواتب المتقاعدين
كما وضحنا إليكم أنه في يوم الأحد القادم سوف يتم صرف رواتب المتقاعدين إلى الفئات المستحقة، ولكن بناءً على مجموعة من الشروط والأحكام التي يجب أن تتوافر في المواطن المستحق لذلك النوع من الدعم، وتتمثل تلك الشروط فيما يلي:
- يجب على المواطن أن يكون سعودي الجنسية، ويعيش في المملكة طوال حياته.
- من الضروري أن يكون المواطن أكبر من 60 عام عند الخروج على المعاش.
- على المواطن أن يكون مشترك في التأمينات الاجتماعية ما لا يقل عن 10 سنوات على الأقل.
- يجب أن لا يكون المواطن لديه عمل خاص غير العمل الحكومي الذي كان ينتمي له.
طريقة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين
- يقوم المواطن بالدخول على الموقع الإلكتروني لمؤسسة التقاعد.
- تسجيل الدخول من خلال كتابة اسم الدخول ورقم المرور.
- النقر على أيقونة تسوية مستحقات تقاعدية.
- تسجيل بيانات الهوية الوطنية الخاصة بالمواطن المستحق للمعاش.
- كتابة رقم التحقق المكتوب أمامك، مع التأكد من صحته.
- النقر على زر الاستعلام.
- هنا سوف يتم ظهور جميع بيانات الراتب التقاعدي الخاص بالمواطن والتعرف على موعد الصرف والاستحقاق، والشروط المطلوبة في المواطن المستحق للدعم، وكذلك قيمة الدعم.
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