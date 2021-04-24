نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حلول التمويل العقاري من بنك الرياض في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم بنك الرياض العديد من الحلول التمويلية العقارية ، ويساعد ذلك المواطن السعودي في تحقيق أحلام عائلته في الحصول علي منزل مناسب لطموحاتهم ، ويأتي ذلك ضمن مجموعة متنوعة من المنتجات التمويلية التي يقدمها بنك الرياض بهامش ربح تنافسي للمواطنين الطامحين في مستقبل آمن لهم ولأسرهم ، وعن طريق استخدام حاسبة التمويل العقاري من موقع بنك الرياض الإلكتروني يمكن للعمل تقدير قيمة القرض المقصود وقيمة الأقساط المدفوعة شهرياً وأقل أسعار فائدة متاحة من البنك ، ويتم ذلك عن طريق إدخال بيانات الراتب الشخصي الخاص بالعميل ، وكذلك قيمة الالتزامات الشهرية التي يتكبدها العميل ، بالإضافة لاختيار مدة التمويل بالسنوات وتفاصيل الملكية الخاصة بسعر العقار المراد تمويله ، ونتعرف من خلال مقالنا علي أنواع الحلول التمويلية وأنواع العقارات الممكن تمويلها ، كما قدمنا لكم سابقاً حلول التمويل العقاري من البنك السعودي الفرنسي.

حلول التمويل العقاري من بنك الرياض

بمثل ما يتيحه بنك التنمية الاجتماعية من قروض تمويلية للأسرة ، فإن بنك الرياض يتيح العديد من الحلول عبر موقعه الإلكتروني متمثله في الخيارات التالية :

تمويل فيلاً.

تمويل أرض.

تمويل دوبلكس.

تمويل شقة.

تمويل مجمع سكني.

تمويل استراحة.

تمويل بقيمة منزل.

وجدير بالذكر أن حاسبة القروض تتيح حساب تقريبي لمبلغ الأقساط الشهرية و للحصول على المبالغ الدقيقة يرجى الاتصال على: 800-124-2020 أو زيارة احد فروع البنك ، ويمكنكم التعرف علي نظام تملك غير السعوديين للعقارات بالمملكة من خلال موقعنا.

أنظمة التمويل العقاري

يمكنكم الاستفادة من قروض بنك التنمية الاجتماعية التمويلية أو التعرف علي أنظمة التمويل العقاري من بنك الرياض كالآتي :

نظام شراء عقار مكتمل البناء : يمكنك من خلال بنك الرياض تقديم طلب لتملك منزل أحلامك وتحقيق خططك المستقبلية.

يمكنك من خلال بنك الرياض تقديم طلب لتملك منزل أحلامك وتحقيق خططك المستقبلية. نظام شراء عقار غير مكتمل البناء : يمكنك التقديم علي طلب تمويل لشراء منزل تحت الإنشاء.

يمكنك التقديم علي طلب تمويل لشراء منزل تحت الإنشاء. نظام برنامج ملاك العقار : يمكنك تقديم طلب للحصول علي سيولة مالية مقابل التنازل عن العقار للبنك وإعادة تملكه من خلال أقساط شهرية ميسرة.

يمكنك تقديم طلب للحصول علي سيولة مالية مقابل التنازل عن العقار للبنك وإعادة تملكه من خلال أقساط شهرية ميسرة. نظام تمويل الأراضي : يمكنك تقديم طلب تمويل لشراء قطعة أرض بخيارات سداد متعددة.

يمكنك تقديم طلب تمويل لشراء قطعة أرض بخيارات سداد متعددة. نظام عقارك وأكثر : يمكنك تقديم طلب لتملك عقار مع سيولة مالية إضافية بنظام متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

يمكنك تقديم طلب لتملك عقار مع سيولة مالية إضافية بنظام متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. نظام التمويل العقاري بالتعاون مع موقع عقار : يمكنك الحصول علي تمويل عقاري من بنك الرياض بالتعاون مع موقع عقار للحصول علي الوحدة المطلوبة.

يمكنك الحصول علي تمويل عقاري من بنك الرياض بالتعاون مع موقع عقار للحصول علي الوحدة المطلوبة. نظام حلول التمويل العقاري بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية : عن طريق بنك الرياض يمكنك الحصول علي حلول تمويلية سكنية بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية.

ومن خلال هذه الحلول يمكنكم الاستفادة من التقدم لشراء وحدات سكنية في مشروع روشن الرياض السكني.