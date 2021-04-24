جمعية شفاء تشارك بفعالية فوانيس مكية بالغرفة التجارية بمكة المكرمة

ساره الثبيتي _مكة المكرمة

شاركت جمعية شفاء بفعالية فوانيس مكية والمقامة بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة.

وقد بدأت الفعالية يوم الخميس 23 من الشهر الجاري

حيث أستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية شفاء الدكتور خالد بن عبدالله طيب رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة مكة وجمع من أصحاب الأعمال وذلك بالجناح الخاص بجمعية شفاء في مقر الفعالية حيث تم تقديم شرحاً وافياً عن الجمعية وماتقدمه من خدمات مميزة لرعاية المرضى الفقراء وذوي الدخل المحدود بمكة المكرمة.

وقد أعرب سعادة رئيس مجلس غرفة مكة عن سعادته وشكره على ماتقدمه جمعية شفاء من خدمات طبية جليلة للمرضى الفقراء بمكة المكرمة وأنها جمعية رائدة في هذا المجال كونها اول جمعية بمكة لرعاية المصابين بالأمراض المزمنة.

كما يشار إلى أن فعالية فوانيس مكية تتضمن العديد من الأنشطة ومشاركة رواد الأعمال من شباب وفتيات الوطن في ريادة الأعمال، وتستمر الفعالية حتى التاسع عشر من شهر رمضان المبارك.