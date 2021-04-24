نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1442 في المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1442 في المملكة العربية السعودية، نضع لكم هنا هذا الرابط مع اقتراب صرف المساعدة المقطوعة في شهر رمضان المباراك 1442، حيث تقدم تلك المساعدة لمن ليدهم دخل محدود سواء المشمولين بالضمان الاجتماعي أو غيرهم وتقدر كل حاله علي حدي.

كما توضح كل فترة وزارة الموارد البشرية داخل المملكة العربية السعودية الشروط التي يجب توافرها للفئات المستحقة الدعم، وذلك لمضان وصول الدعم ل مستحقية.

رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة

تعتبر المساعدة المقطوعة التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية البشرية داخل المملكة العربية السعودية، حيث تهدف الوزارة الي تقديم الدعم لمستحقية خصوصا في شهر رمضان الكريم 1442، ولن لم يتم اعلان حتي الان عن ميعاد صرف المساعدة المقطوعة.

حيث يمكنكم الاستعلام عن المساعدة المقطوعة من خلال رابط وزارة الموارد البشرية وذلك بأتباع الخطوات الأتية:

أولا: الدخول علي رابط وزارة الموارد البشرية الموضع أعلاة.

ثانيا: الضغط علي الاستعلام برقم الطلب.

ثالثا : نضع رقم الطلب .

رابعا : الضغط علي كلمة استعلام عن طلب وسوف تظهر كافة التفاصيل المتعلقة بالمساعدة المقطوعة.

شروط صرف المساعدة المقطوعة

أولا : ألا يقل عمر المتقدم عن 35 سنه.

ثانيا: ألا يكون حصل المواطن علي المقطوعة خلال نفس السنه داخل المملكة العربية السعودية.

ثالثا : ألا يزيد دخل الأسرة عن الحد الأقصي المسموح بيه عن ثلاث ألاف ريال.

رابعا : تمنح المساعدة المقطوعة للأسر محدودة الدخل أو ذوي الدخل المنخفض وأصحاب المعاش الضمان الاجتماعي .

خامسا : تحدد قيمة المساعدة المالية للمساعدة المقطوعة من خلال عدد أفراد الأسر ودخل الراتب الشهري.