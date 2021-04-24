نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط استحقاق ساند التأمين ضد التعطل عن العمل وكم راتب ساند في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط ساند للتأمين ضد التعطل عن العمل وموعد صرف راتب ساند الشهري ومتى يتوقف صرف تعويض ساند من الموضوعات التي تتصدر محركات البحث في المملكة العربية السعودية،حيث يعتبر راتب ساند غير موروث، أي أنه في حالة الوفاة لا يستحق الورثة الحصول على التـأمين، كما أن صرف راتب ساند لدعم المواطن لحين حصوله على وظيفة أخرى لسد احتياجاته المادية، فيتم إيقاف صرف راتب ساند في حال حصول المواطن على فرصة عمل أو وظيفة أخرى كما يتم لإيقاف صرف الدعم في حال عدم التزامه بمواعيد التدريب التي توفرها له التأمينات الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة العمل، وفي حال سفر المواطن لمدة 60 يومًا متواصلين أو منقطعين يتوقف صرف راتب ساند، كما أن بلوغ المشترك لسن الستين يوقف صرف راتب ساند تلقائيًا.

صرف الدعم النقدي للمسجلين في نظام ساند في اليوم الأول من كل شهر ميلادي مع مراعاة أيام العطلة الأسبوعية والأعياد الرسمية، وعليه فانه يتم صرف دعم ساند لهذا الشهر منذ الساعات الأولى من صباح اليوم ١ مارس ٢٠٢١ ميلادية الموافق ١٧ رجب ١٤٤٢ هجرية.

شروط استحقاق ساند نقدمه لكم من خلال هذا المحتوي، ويستهدف نظام الدعم من ساند التأمين ضد التعطل عن العمل من أجل رعاية المواطنين و أسرهم في حال ترك المواطن وظيفته لظروف طارئة أو تعطله عن العمل بسبب حدوث ظرف خارج عن إرادته، حيث يوفر نظام ساند الدخل للمواطن المتعطل عن العمل خلال الفترة الانتقالية بين الوظيفة السابقة والبحث عن وظيفة جديدة.

وعلى الجانب الأخر يقدم نظام ساند للمتعطلين عن العمل تدريبات لمساعدتهم على تنمية مهاراتهم من أجل الالتحاق بوظيفة جديدة مما يزيد من خبراتهم وقدراتهم المهنية لمواكبة متطلبات سوق العمل الحديثة، وفيما يلي نقدم كيفية التسجيل في نظام ساند وشروط الاستحقاق في ساند، وكم راتب ساند للمفصولين، وعرض لملامح المادة 14 من نظام ساند، فتابعونا.

شروط استحقاق ساند

حددت مؤسسة التأمينات الاجتماعية شروط استحقاق ساند كورونا حيث يجب على المتعطلين عن العمل استيفاء هذه الشروط للحصول على التعويض المادي من نظام ساند من خلال التسجيل في موقع التأمينات، كما يستطيع بعدها المتقدم الاستعلام عن أهلية ساند برقم الهوية إلكترونيًا، وفيما يلي نعرض عليكم قائمة توضح شروط ساند للمتعطلين عن العمل:

يشترط على المشترك أن يتعهد في حال حدوث تغير في بياناته الشخصية أن يقوم بإشعار الوزارة بانتقاء أحد شروط استحقاق دعم ساند خلال 7 أيام من حدوث هذا التغير. يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. يشترط ألا يقل عمر الشخص عن ستين عاما. ينبغي أن يكون الشخص المشترك قد تجاوز فترة الخدمة التي وردت في المادة 14 من قانون العمل بنظام ساند. ينبغي أن يلتزم المشترك في نظام ساند بالتدريبات والدورات التي حددتها الوزارة له. يجب على الشخص المشترك في نظام ساند أن يكون قادرا على العمل. يشترط أن يكون سبب ترك الشخص المشترك العمل لظروف خارجة عن إرادته وليس بمحض حريته. يشترط ألا يكون الشخص المشترك قد تم فصله عن العمل في الوظيفة السابقة لأسباب شخصية تعود إليه. ينبغي ألا يكون للمتقدم أيه مصدر دخل آخر من خلال عمل أو نشاط خاص يمتلكه. ينبغي على الشخص المشترك أن يبحث عن وظيفة جديدة. ينبغي على الشخص الالتزام بالتعليمات والتوجيهات المقدمة من الوزارة.

التسجيل في نظام ساند

يتمكن المتعطلين عن العمل التقديم في نظام ساند من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة التأمينات أون لاين، لذلك يجب أولًا التسجيل في التأمينات الاجتماعية البوابة الإلكترونية ثم إتباع خطوات التسجيل في نظام ساند التعطل عن العمل والتي نستعرضها لكم من خلال النقاط التالية:

الولوج إلى موقع التأمينات الاجتماعية الإلكتروني. كتابة رقم الهوية الخاص بك. إدخال كلمة المرور. اضغط على أيقونة”تسجيل الدخول”. اضغط على خيار” التعطل عن العمل”. اضغط على كلمة”ساند”. قم بإدخال البيانات الخاصة بالشخص المشترك في الحقول الفارغة المخصصة لذلك. اضغط على الموافقة على الشروط والأحكام. اضغط على أيقونة إرسال الطلب.

ويجب على المتقدم مراجعة البيانات جيدا للتأكد من صحتها قبل إرسال طلب تسجيل في ساند حتي لا يتم استبعاد الطلب وينبغي على الشخص المشترك في حال حدوث أيه تغيرات في بياناته مما يؤثر على استحقاقه للتأمين ضد التعطل عن العمل أن يقوم بأشعار الوزارة في موعد أقصاه أسبوع من حدوث هذا التغير حتي لا يعرض نفسه للمسائلة القانونية في حال حصوله على الدعم من نظام ساند ولكنه لا يستحق هذا الدعم.

كم راتب ساند

يتساءل الكثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية عن شروط ساند للمفصولين وكم راتب ساند، لذلك نرد على هذا السؤال من خلال تحديد التعويض الذي يحصل عليه المتعطل عن العمل حسب ما تم الإعلان عنه من خلال الحكومة السعودية، حيث حددت الحكومة قيمة صرف تعويض التعطل عن العمل للمتعطلين عن العمل بشكل شهري من خلال النقاط التالية:

يتم صرف دعم ساند للمتعطلين عن العمل بموجب 60% من متوسط الراتب الشهري عن كل شهر من الثلاث شهور الأولى من حصول المشترك على الدعم المادي من نظام ساند. يتم صرف التعويض للمتعطلين بواقع 50% من متوسط الأحور عن الشهور المتبقية. نظام ساند يقوم بصرف التعويض لمدة 12 شهر للشخص المشترك، سواء كانت هذه المدة متقطعة أو متواصلة من الشهر الذي يلي ترك العمل في كل مرة من مرات استحقاق المشترك للدعم. يبلغ الحد الأقصى لصرف ساند في الشهور الثلاثة الأولي 9000 ريال سعودي. حدد نظام ساند الحد الأقصى لقيمة الدعم في ما بعد الأشهر الثلاثة الأولي بواقع 7500 ريال سعودي. ولكن يجب التنويه بأن في حال انخفاض قيمة الاستحقاق في دعم البحث عن العمل يتم صرف الدعم بواقع 100% من متوسط الأجور الشهرية للمشترك بدلا من صرف 60% فقط.

المادة 14 من نظام ساند

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية ضوابط صرف الدعم من نظام ساند التعطل عن العمل، كما حددت شروط استحقاق ساند كما ورد في المادة 14 من نظام ساند التعطل عن العمل، وشملت هذه المادة على البنود التالية:

يستحق الشخص المشترك في نظام ساند التعويض عن العمل للمرة الأولي إذا قضي فترة خدمة لا تقل عن 12 شهرا في عمله خلال 36 شهرا قبل مطالبته الأولي بالاستحقاق. يحصل المستفيد على التعويض للمرة الثانية في حال عمل مرة أخري في وظيفة لمدة زمنية لا تقل عن 18 شهرا خلال مدة 36 شهرا قبل مطالبته بالاستحقاق في دعم ساند للمرة الثانية. يحصل المستفيد على تعويض نظام ساند للمرة الثالثة إذا قضي مدة 24 شهرا في عمله خلال 36 شهرا قبل مطالبته للمرة الثالثة بالتعويض من ساند. يستحق المستفيد في أي مرة لاحقة بعد الثلاث مرات الأولي إذا قضي مدة زمنية لا تقل عن 36 شهرا في خلال 48 شهرًا قبل مطالبته الأخيرة.

وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالتنا بعد عرض كافة شروط استحقاق ساند وطريقة التسجيل في ساند عبر موقع التأمينات الاجتماعية أون لاين، وكم راتب ساند للمتعطلين عن العمل،ونتابع معكم من خلال هذا المحتوي كافة الأخبار والمستجدات حول مواعيد صرف مستحقات ساند للمشتركين في النظام وتجاربكم مع ساند.