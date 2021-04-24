نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم منصة إحسان الخيرية وشروط الاستفادة من تبرعات الجمعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة إحسان الخيرية التي تجمع الكثير من أوجه الخير سواء من جهة المتبرعين أو إيصال التبرعات إلى مستحقيها تعمل على توفير كافة سبل التواصل التي تساعد على تأدية مهام التبرع على أكمل وجه من خلال لجنة مختصة بالمنصة وتسهيل عملية دفع التبرعات عبر منافذ متعددة. سوف نتعرف على سبل التواصل مع المنصة للتبرعات إحسان.

التسجيل في منصة إحسان

من خلال موقع منصة إحسان للتبرعات يتمكن الأشخاص الراغبين في التبرع من الدخول على المنصة وتسجيل حساب عليها يمكنهم من معرفة كافة أوجه الخير والتبرعات اللازمة طبقاً لأنواع البرامج التي تضعها المنصة، ويمكن اتباع هذه الخطوات:

التوجه على منصة إحسان الإلكترونية.

الدخول على تسجيل حساب وهو من الأمور السهلة.

كتابة البيانات ومنها البريد الإلكتروني والاسم ورقم الهاتف.

وتسجيل الدخول على المنصة.

من الشريط العلوي سوف نجد فرص التبرع.

تشمل الفرص مشاريع متعددة للتبرع يمكن تفحصها.

كما تشمل برنامجي فرجت لسداد الديون وإغاثة.

التواصل عبر منصة تويتر، كما توفر منصة إحسان صفحة لها على وسائل التواصل الاجتماعي تويتر يمكن الاستعانة بها في التعرف على المنصة ومجالات التبرع.

كيفية التبرع لمنصة إحسان الخيرية

بعد التعرف على كيفية التسجيل في منصة إحسان وتفعيل حسابك على المنصة، يمكن للفرد التبرع من خلال الموقع عن طريق أيقونة التبرع الفوري، ثم اختيار إحدى طرق التبرع الموجودة عل المنصة وهي كالتالي:-

أبل باي. بطاقات مدى. الحساب البنكي. بطاقة ماستر كارد. بطاقة فيزا.

شروط الاستفادة من تبرعات منصة إحسان

من المعروف أن منصة إحسان من الجمعيات الخيرية في السعودية الموثوقة والرسمية، ولكن ليحصل المستفيدين على دعم وتبرعات منصة إحسان الخيرية فإن هناك شروطاً حددتها المعية وهي كالتالي:-

الغارمون والغارمات.

مستحقي الرعاية الاجتماعية.

مساعدات المحتاجين.

مستحقي مبالغ تحسين المعيشة.

المستفيد من قطاع التعليم للطلاب.

القطاع الصحي.

رقم منصة إحسان الخيرية

توفر منصة إحسان رقم للاتصال الهاتف للسؤال عن المنصة والتبرعات ويتم الرد على السائل في أي وقت وهذا الاتصال يمكن إجراؤه من أي مكان في المملكة بكل سهولة ومن أي من الشبكات، والاتصال على المنصة يساعد الكثيرين ممن لا يرغبون في وسائل التواصل الإلكتروني ويمنحهم فرصة عمل الخير بوسائل مختلفة والرقم الخاص بمنصة إحسان هو”

“8001247000”

كما توفر المنصة خدمة إرسال رسالة إلى الرقم المختصر “5005” ويتم كتابة الرقم(1) بها حتى يمكن التواصل مع الشخص والعمل على الإجابة على أسئلته وتلقي تبرعه.