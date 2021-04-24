نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع شركة المياه الوطنية: رابط استعلام فواتير المياه السعودية لهذا الشهر برقم الحساب بوابة حياك في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تحديث بيانات واستعلام فواتير المياه برقم الحساب يتم من خلال دخول موقع شركة المياه الوطنية بوابة حياك، أعلنت وزارة المياه والبيئة السعودية عن توفير خدمات إلكترونية متميزة للمواطنين والمقيمين بالمملكة عبر بوابة حياك للفواتير حتى يسهل معرفة حساب فاتورة المياه الشهرية، ودعت شركة المياه الوطنية جميع عملائها القدامى والجدد بضرورة الدخول على موقع وزارة البيئة والمياه السعودية لتحديث البيانات الخاصة بالمشترك حتى لا يتم انقطاع الخدمة عن العميل، ونوفر لكم من خلال هذا المقال رابط تحديث البيانات عبر الموقع الرسمي لوزارة المياه” شركة المياه الوطنية”، كما نقدم لكم طريقة معرفة دفع فواتير المياه السعودية إلكترونيًا ورابط استعلام فواتير المياه برقم الحساب.

رقم طوارئ المياه الموحد في السعودية من الأرقام الهامة والتي يتم البحث عنها بشكل متكرر عبر محركات البحث المختلفة، حيث تتلقى الشركة الوطنية للمياه من خلاله الاستفسارات والشكاوى من المواطنين والمقيمين بالمملكة، وتوفر الشركة رقم مخصص لبلاغات الطوارئ في حال حدوث عطل في خطوط المياه، وتقوم الشركة بإرسال المسئولين والفنيين لحل المشكلة في أسرع وقت لتقديم أفضل خدمات للمواطنين، ومن خلال هذا التقرير نقدم لكم رقم طوارئ شركة المياه الوطنية وطرق التواصل الأخرى بالشركة.

استعلام فواتير المياه برقم الحساب

يمكن للمواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية معرفة رقم حساب فواتير المياه واستعلام فواتير المياه برقم الحساب ، حيث توفر موقع شركة المياه الوطنية بوابة حياك للفواتير خدمة الاستعلام عن فواتير المياه برقم العداد أو برقم الحساب في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وحائل والدمام ونجران وتبوك وجازان، وعن موعد صدور فواتير المياه بالسعودية كل شهر فقد تم توحيد مواعيد استعلام فواتير الكهرباء والمياه بالمملكة تنفيذا لأوامر خادم الحرمين الشريفين الملك محمد بن سلمان حيث يتم الدفع بفواتير الكهرباء والماء بالسعودية يوم 28 من كل شهر ميلادي، كما يمكن للعميل تقديم الاعتراض على قيمة فاتورة المياه، ويحق للعميل الامتناع عن الدفع حتى يتم فحص الشكوى من خلال عمل فحص لعداد المياه الخاص به.

رابط تحديث البيانات “موقع شركة المياه الوطنية السعودية”

أتاحت شركة المياه الوطنية لجميع عملائها بالمملكة العربية السعودية إلى جانب خدمة استعلام فواتير المياه برقم الحساب إمكانية تحديث البيانات، حيث يمكن لجميع المشتركين الدخول على موقع وزارة المياه والبيئة والزراعة السعودية رابط تحديث البيانات للقيام بعملية تحديث البيانات حتى لا يتم إيقاف الخدمة، ويتم ذلك عن طريق ملء نموذج تحديث البيانات، و يرجى توخي الدقة حتى لا يتعرض المشترك إلى مشكلات عند الاستعلام عن فاتورة المياه برقم الحساب أو رقم العداد، ومن هذه البيانات المطلوبة في النموذج فيما يلي:

رقم بطاقة الهوية الوطنية.

رقم الهاتف الجوال.

تاريخ الميلاد.

رقم الإقامة.

بوابة حياك لفواتير المياه

يوفر موقع وزارة المياه السعودية من خلال بوابة حياك الخدمات الإلكترونية إمكانية استعلام فواتير المياه برقم الحساب مع عرض جميع فواتير المياه السابقة للعملاء، ويمكن للمتعلم عن قيمة فواتير المياه أن يقوم بمعرفة تقرير مفصل لاستهلاك المياه الخاصة به من خلال بوابة حياك، وفي حالة حدوث أي مشكلة في سداد فواتير المياه يمكنكم التبليغ عن مشاكل السداد عن طريق موقع الشركة الوطنية للمياه، كما يوفر موقع وزارة المياه فرصة متابعة مشاكل سداد فواتير المياه.

استعلام فاتورة المياه شهر نوفمبر

يبحث الكثير من موعد إصدار فواتير المياه لشهر نوفمبر 2018 بالمملكة العربية السعودية، حيث يتم الإعلان عند صدور فاتورة الكهرباء وفاتورة المياه بعد نزول رواتب الموظفين كل شهر، ويتم صرف الرواتب في المملكة العربية السعودية يوم 27 من كل شهر ميلادي، وذلك تنفيذًا لأوامر خادم الحرمين الشريفين.

سيتم صرف رواتب الموظفين غدًا الثلاثاء الموافق 27 نوفمبر 2018، ويمكنكم بعد ذلك الاستعلام عن فواتير الماء لشهر نوفمبر، وإذا واجهتكم مشكلة في معرفة فاتورة المياه الشهرية يمكنكم مراسلتنا أسفل هذا المحتوى.

استعلام فواتير المياه ديسمبر / ربيع الثاني

يمكن لجميع المشتركين في الشركة الوطنية للمياه معرفة قيمة فواتير شهر ديسمبر 2018 من خلال الدخول على بوابة حياك الإلكترونية، حيث تم إصدار فاتورة المياه لشهر ديسمبر بعد موعد صرف رواتب موظفي الدولة حسب ما تم إقراره من قبل خادم الحرمين الشريفين بتوحيد مواعيد نزول الرواتب بالمملكة العربية السعودية مع موعد دفع فواتير الكهرباء والمياه.

أرقام الشركة الوطنية للمياه

تتيح الشركة الوطنية للمياه عدة طرق للتواصل مع خدمة العملاء بالشركة، وفيما يلي كل هذه الطرق وأرقام الشركة:

رقم طوارئ الشركة الوطنية للمياه: 8004411110.

رقم الشركة الوطنية للمياه الموحد : 920001744.

تعبئة بيانات نموذج خدمة “اتصل بنا” على موقع الشركة “.

التواصل من خلال إرسال رسالة بالشكوى على البريد الإلكتروني الخاص بالشركة وهو: [email protected]

استعلام فاتورة المياه لهذا الشهر



يمكنكم الاستعلام عن فاتورة المياه الجديدة في الأيام القادمة، حيث يتم عملية الاستعلام من خلال الدخول على موقع حياك الإلكتروني وإدخال رقم العداد، وسيتم عرض فاتورة المياه للشهر الحالي بطريقة مباشرة، وإذا واجهتكم أي مشكلة أثناء عملية الاستعلام يمكنكم ترك تعليق بالمشكلة وسنوافيكم بالرد على الفور.