نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل طريقة لمعرفة فاتورة الكهرباء شركة الكهرباء السعودية الفواتير لهذا الشهر في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسهل طريقة لمعرفة فاتورة الكهرباء السعودية وكيفية سداد فاتورة الكهرباء بالفيزا نستعرضها لكم من خلال هذا التقرير،حيث تتيح الشركة من خلال البوابة الإلكترونية للشركة عدة خدمات إلكترونية للمشتركين من بينها خدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الجديدة، ونقدم لكم من خلال هذا التقرير كيفية استعلام فواتير الكهرباء إلكترونيًا ورابط شركة السعودية للكهرباء.

صرف الرواتب للموظفين والمعاشات للمتقاعدين لهذا الشهر في المملكة العربية السعودية في اليوم السابع والعشرين بالتقويم الميلادي، وبالتالي يمكن للمشترك معرفة قيمة فواتير الكهرباء والمياه وسدادها لأنه تم توحيد موعد دفع الفواتير مع مواعيد صرف الرواتب والمعاشات، ولكن مع تطوير الخدمات الرقمية يمكن الاستعلام عن الكهرباء بشكل إلكتروني من خلال الموقع الإلكتروني للشركة السعودية للكهرباء أو عبر الاشتراك في تطبيق الكهرباء على الهاتف الجوال أو عبر الرسائل النصية.

طريقة الاستعلام عن فواتير الكهرباء يتساءل عنه الكثير من المواطنين و المقيمين بالمملكة، حيث توفر الشركة السعودية للكهرباء خدمات متميزة لعملائها منها خدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء إلكترونيًا دون الحاجة إلى الذهاب لمقرات الشركة، كما توفر الشركة طرق متنوعة للسداد، ويلجأ الكثير إلى معرفة قيمة فواتير استهلاك الكهرباء عن طريقة الموقع الرسمي للشركة السعودية للكهرباء على الإنترنت، حيث توفر الشركة حساب فاتورة الكهرباء وإمكانية تفسير فاتورة الكهرباء بشكل إلكتروني أو عن طريقة رسائل الجوال .

نقدم لكم من خلال هذا المحتوى طريقة استعلام فاتورة الكهرباء برقم العداد أو برقم الحساب من خلال عرض توضيحي بالفيديو عن خطوات معرفة حساب فاتورة الكهرباء في السعودية ورابط موقع الشركة السعودية للكهرباء وحالات فصل الكهرباء عن المواطن، فتابعونا.

أسهل طريقة لمعرفة فاتورة الكهرباء

يمكنكم الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الهوية أو معرفة فاتورة الكهرباء برقم العداد إلكترونيًا ، ويتم ذلك من خلال الدخول على موقع الشركة السعودية للكهرباء على شبكة الإنترنت، حيث تطورت المملكة العربية السعودية في خدماتها المختلفة التي تقدمها إلى المقيمين والمواطنين بها، وتعتمد المملكة على التحول الرقمي في كافة الوزارات والجهات الحكومية، حيث يمكنكم في الوقت الحالي أيضا الاستعلام عن فاتورة المياه الشهرية وسدادها إلكترونيًا.

طريقة استعلام فاتورة الكهرباء برقم العداد

نعرض لكم فيما يلي خطوات معرفة فاتورة الكهرباء برقم العداد، حيث يمكن للعميل الاستعلام عن قيمة الفاتورة من خلال إدخال رقم عداد الكهرباء في موقع الشركة السعودية للكهرباء، ويتم ذلك من خلال تتبع الخطوات التالية.

الولوج إلى الموقع الرسمي للشركة السعودية للكهرباء . الضغط على أيقونة “خدمة فواتير الكهرباء”. إدخال رقم العداد الخاص بك. أضغط على أيقونة “إظهار الفواتير”.

من خلال هذه الطريقة تظهر على الشاشة فورا كافة بيانات فاتورة الكهرباء المسجلة عليك بكل سهولة ويسر، ولكن أكدت الشركة السعودية للكهرباء أن خدمة معرفة فاتورة الكهرباء إلكترونيا متاحة فقط للعملاء المشتركين في خدمة الفاتورة الإلكترونية.

خدمة الفاتورة الإلكترونية

هي خدمة مستحدثة أطلقتها الشركة السعودية للكهرباء لعملائها لكي تسهل عليهم عملية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء إلكترونيا بسهولة ويسر، والتي يتمتع من خلالها العملاء بعد مميزات منها:

تصل إلى المشتركين في خدمة الفاتورة الإلكترونية إشعار فور صدور فاتورة الكهرباء. تقوم الخدمة بإنذار العميل بموعد فصل الخدمة في حال عدم سداد قيمة الفواتير. كما تقوم الخدمة بإرسال إشعار للعميل عند الانتهاء من سداد الفاتورة.

معرفة حساب فاتورة الكهرباء لشهر أكتوبر

بعد توحيد مواعيد نزول الرواتب في السعودية أصبح من السهل الاستعلام الإلكتروني عن قيمة الفواتير، حيث يتم توفير الفاتورة الكهرباء والمياه الإلكترونية مع تاريخ صرف الرواتب بالسعودية، ويتم صرف رواتب القطاع العام والخاص بالمملكة من اليوم السابع والعشرين من كل شهر ميلادي، لذلك يمكنكم معرفة قيمة فاتورة الكهرباء لشهر أكتوبر ٢٠٢٠ من خلال الدخول على موقع الشركة السعودية للكهرباء برقم العداد أو برقم الحساب، كما يتم إرسال رسالة sms عبر خدمة الرسائل بالفاتورة الجديدة لكل المشتركين في هذه الخدمة مما يوفر الوقت والجهد على المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية.

كيف اطلع رقم حساب العداد الكهرباء

هذا التساؤل يطرح الكثير من عملاء الشركة السعودية للكهرباء عبر محركات البحث على شبكة الإنترنت، ولكن من السهل الحصول على رقم حساب العداد من خلال خدمة العملاء الصوتية على رقم 920001100، ويمكنكم الوصول إلى خدمة الحصول على رقم حساب عداد الكهرباء الخاص بك على مدار الـ24 ساعة في جميع أنحاء المملكة، وهذه الخدمة توفر الوقت والجهد على المشتركين.

سداد الفواتير بالفيزا عبر رابط خدماتنا

تقدم شركة الكهرباء السعودية رابط “خدماتنا” للمواطنين والمقيمين بالشركة، والتي يتم من خلالها سداد الفاتورة بالفيزا، وهذه الخدمة توفر الوقت والجهد على المواطنين.

حالات فصل الكهرباء في السعودية

كشفت الشركة السعودية للكهرباء في وقت سابق عن حالات فصل خدمة الكهرباء عن عن المشتركين، حيث ذكرت الشركة أنه يتم فصل الكهرباء عن المشترك في حال وصوع الرصيد السابق للمشترك لأكثر من ألف ريال سعودي، كما يتم فصل الخدمة الكهربائية إذا تراكمت الفواتير على المشرك لأكثر من ثلاثة أشهر، لذلك أوضحت الشركة أنه من الممكن تقسيط قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء الحالية، وذلك من خلال سداد 50% من قيمة الفاتورة ودفع الباقي في فاتورة الشهر القادم، كما يمكن للمشترك تقديم طلب تقسيط المديونية عبر الموقع الرسمي للشركة السعودية للكهرباء إلكترونيًا حتى لا يتعرض لفصل الخدمة عنه.