أطلق صندوق الاستثمارات العامة السعودية مشروع روشن الرياض من صندوق الاستثمارات العامة عبر شركة روشن العقارية ، ويعتبر مشروع روشن الرياض أول حي سكني للشركة في منطقة شمال الرياض علي مساحة عشرون مليون متر مربع ، يحتوي المشروع عدد ثلاثون ألف وحدة سكنية مختلفة ، ويأتي المشروع نواة بداية لمجموعة من الأحياء السكنية التي ستقوم الشركة ببنائها في العديد من المحافظات التابعة لمناطق مكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية ومنطقة عسير ، وهي عبار عن أحياء سكنية متكاملة ذكية ، ومشروع روشن الرياض مستهدف تسلم وحداته للبيع مع نهاية النصف الأول من العام الجاري 2021 وهي مشروعات ضمن ملف كامل خاضع لرؤية المملكة 2030 ، ويمكن للمواطنين الحجز علي الوحدات عن طريق موقع وزارة الإسكان السعودية.

التعريف بشركة روشن المالكة لمشروع روشن الرياض من صندوق الاستثمارات العامة

هي شركة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي ، وتم طرحها في شهر أغسطس من عام 2020 ، وتختص الشركة بالعمل في مجال الإعمار والتطوير العقاري ، وتستهدف بناء أحياء سكينة متكاملة ومتطورة في اربعه مناطق مختلفة من المملكة العربية السعودية ، متيحة بذلك تجمعات سكنية جديدة وأحياء عمرانية تتماشي مع التطور الذي تشهده المملكة وتواكب التكنولوجيا الحديثة ، فاتحة بذلك المجال لسوق الاستثمار الداخلي والخارجي في المجال العقاري من خلال حزم القروض التي تقدمها البنوك السعودية للمواطنين والمقيمين تمويلاً لشراء وإنشاء العقارات مثل ما يقدمه بنك الراجحي من قروض وتمويلات ، كما يدعم هذا النوع من المشروعات سوق الإنشاءات السعودية بوجه عام ويدعم حركة الاقتصاد.

مواقع مشاريع روشن العقارية ورؤية التعمير

شركة روشن العقارية بصفتها مطور عقاري سعودي بدعم من صندوق الاستثمارات العامة السعودي تهدف لتلبية احتياجات المجتمع السعودي من وحدات سكنية ومجابهة الزيادة المطردة في أعداد السكان من مواطنين ووافدين ، وذلك تماشيا مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في دعم سوق العقارات وإتاحة استثمارات جديدة داخلياً وخارجياً ، ومشاريع شركة روشن العقارية تتمركز في أربعة مناطق رئيسية هي :

منطقة مكة المكرمة.

منطقة الرياض.

المنطقة الشرقية.

منطقة عسير.

ويسعى صندوق الاستثمارات العامة السعودي من خلال مشروعات شركة روشن العقارية لاستهداف جميع فئات المجتمع السعودي حيث أن المشاريع ستضم مجموعة متنوعة من الأحياء السكنية تشمل أنواع من الشقق والاستوديوهات السكنية والفلل الفاخرة بأسعار تناسب جميع فئات المجتمع السعودي ، ويمكنكم الحصول علي قروض تمويلية من بنك التنمية الاجتماعية للحصول علي تمويل عقاري.