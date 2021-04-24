نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض بأقل هامش ربح بدون موافقة الكفيل وبلا تحويل راتب من الشركة الوطنية للتمويل في المقال التالي
الشركة الوطنية للتمويل هي من الشركات السعودية الجديدة في المملكة وقد حققت نجاح كبير في الأعوام السابقة في تقديم قروض للسعوديين والمقيمين متوافقة مع الشريعة الإسلامية تعتمد على نظام التوريق أي الشراء والبيع مع أمكانية تحويل القرض إلى نقدية عند الطلب من الشركة وتمتاز بعدم دفع دفعة أولى على التمويل طول شهر رمضان حيث يتم تقسيط مبلغ التمويل على 60 شهر بشرط توفير راتب شهري لا يقل عن 6 ألف ريال سعودي للحصول على قرض الشركة الوطنية للتمويل في السعودية
شروط واحكام على قرض بدون كفيل وبلا تحويل راتب من الشركة الوطنية
تطلب الشركة الوطنية للتمويل في السعودية بعض الشروط والضمانات المطلوبة من أجل توفير القرض واليمن كافة الشروط المعلنة في موقع الشركة.
- يطلب القرض أن يبدأ سن العميل من 21 عام على الأقل
- تمويل الشركة الوطنية للتمويل يطلب أن يكون المتقدمين يعملون في القطاع الحكومي أو العسكري
- يشترط إذا كان المتقدم يعمل في القطاع الخاص لابد أن تكون الشركة من شركات الأسهم بالسعودية وتعترف بها الشركة الوطنية للتمويل
- متاح تمويل الشركة لجميع الجنسيات سواء كان مواطن أو مقيم أو وافد
- الدخل الشهري المطلوب من 6000 ريال سعودي فأكثر لقبول طلب التمويل
المزايا التمويلية التي تقدمها الشركة الوطنية للتمويل
- أفضل تمويل يمنح هامش ربح منافس يجعل له أقبال من المتقدمين بالشركة الوطنية
- تمويل بدون دفع دفعة أولى على القرض المناسب لك وبلا رسوم إدارية
- قرض بدون موافقة الكفيل وبلا تحويل راتب على الشركة
- قرض بأقساط شهرية لمدة طويلة 60 شهر عبر الشركة لتسهل على العملاء تسديد التمويل
- قرض إسلامي لا يخضع إلى رسوم أو أرباح مالية عليه فهو متفق مع الشريعة الإسلامية
رابط التقديم على قرض الشركة
- للحصول على المزايا التمويلية المتوفرة يجب التقديم بتصفح موقع الشركة الوطنية للتمويل في السعودية
- ثم طلب التقديم الإلكتروني على قرض الشركة
- فتح الطلب وكتابة اسم العميل ورقم الهوية الوطنية والدخل الشهري والمبلغ المطلوب ورقم الجوال وأي بيانات مطلوبة ثم الضغط على إرسال
- بعد الإرسال يصل رساله على الجوال بالموافقة على طلب القرض ويتم الذهاب إلى أقرب فرع من فروع الشركة لتكمله الطلب والحصول على القرض المناسب من الشركة الوطنية للتمويل.
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