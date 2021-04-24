قرض بأقل هامش ربح بدون موافقة الكفيل وبلا تحويل راتب من الشركة الوطنية للتمويل

الشركة الوطنية للتمويل هي من الشركات السعودية الجديدة في المملكة وقد حققت نجاح كبير في الأعوام السابقة في تقديم قروض للسعوديين والمقيمين متوافقة مع الشريعة الإسلامية تعتمد على نظام التوريق أي الشراء والبيع مع أمكانية تحويل القرض إلى نقدية عند الطلب من الشركة وتمتاز بعدم دفع دفعة أولى على التمويل طول شهر رمضان حيث يتم تقسيط مبلغ التمويل على 60 شهر بشرط توفير راتب شهري لا يقل عن 6 ألف ريال سعودي للحصول على قرض الشركة الوطنية للتمويل في السعودية

شروط واحكام على قرض بدون كفيل وبلا تحويل راتب من الشركة الوطنية

تطلب الشركة الوطنية للتمويل في السعودية بعض الشروط والضمانات المطلوبة من أجل توفير القرض واليمن كافة الشروط المعلنة في موقع الشركة.

يطلب القرض أن يبدأ سن العميل من 21 عام على الأقل

تمويل الشركة الوطنية للتمويل يطلب أن يكون المتقدمين يعملون في القطاع الحكومي أو العسكري

يشترط إذا كان المتقدم يعمل في القطاع الخاص لابد أن تكون الشركة من شركات الأسهم بالسعودية وتعترف بها الشركة الوطنية للتمويل

متاح تمويل الشركة لجميع الجنسيات سواء كان مواطن أو مقيم أو وافد

الدخل الشهري المطلوب من 6000 ريال سعودي فأكثر لقبول طلب التمويل

المزايا التمويلية التي تقدمها الشركة الوطنية للتمويل

أفضل تمويل يمنح هامش ربح منافس يجعل له أقبال من المتقدمين بالشركة الوطنية

تمويل بدون دفع دفعة أولى على القرض المناسب لك وبلا رسوم إدارية

قرض بدون موافقة الكفيل وبلا تحويل راتب على الشركة

قرض بأقساط شهرية لمدة طويلة 60 شهر عبر الشركة لتسهل على العملاء تسديد التمويل

قرض إسلامي لا يخضع إلى رسوم أو أرباح مالية عليه فهو متفق مع الشريعة الإسلامية

رابط التقديم على قرض الشركة