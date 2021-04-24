دخول نظام نور ولي الأمر 1442 والاستعلام عن نتائج الفصل الثاني في نظام نور

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عمر شويل - جدة دخول نظام نور ولي الأمر 1442 من أجل الاستعلام عن نتائج الفصل الثاني لطلاب المرحلة الابتدائية، خاصةً بعد أن انتهى الطلاب من اختبارات نهاية العام في 10 رمضان الجاري، وقد أتاحت وزارة التعليم بالسعودية رابط نظام نور برقم الهوية من أجل معرفة نتائج الفصل الثاني لكافة الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة سواء الابتدائية أو المتوسطة أو الثانوية.

دخول نظام نور ولي الأمر 1442

في ظل اهتمام وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية بالنهوض بالتعليم، وإحداث التغييرات التي من شأنها أن تساعد في تطوير التعليم، قامت بإطلاق منصة مدرستي التي تعد بمثابة حلقة الوصل بين الطالب والمعلم، ويتلقى من خلالها الطالب شرح كافة الدروس والمناهج المقررة من المعلمين عبر الفصول الافتراضية، كما خصصت رابط نظام نور برقم الهوية من أجل التعرف على مواعيد الاختبارات، والاستعلام عن نتائج الطلاب في نظام نور برقم الهوية، ونتائج الفصل الثاني للمرحلة الابتدائية والمراحل المتوسطة والثانوية.

أتاحت وزارة التعليم دخول نظام نور ولي الأمر وإنشاء حساب خاص به، يستطيع من خلاله متابعة المستوى الدراسي للأبناء، والاستعلام عن مواعيد الاختبارات، والتعرف على نتائج الطلاب في نظام نور برقم الهوية، فضلًا عن تسجيل الأبناء من رياض الأطفال وأول ابتدائي في المدارس بالمملكة.

نتائج الطلاب في نظام نور برقم الهوية

يترقب الطلاب وأولياء الأمور الإعلان عن نتائج الطلاب في نظام نور برقم الهوية، خاصةً بعد أن أعلنت مصادر موثوق بها أنه سيتم تفعيل نتائج الفصل الثاني نظام نور برقم الهوية، وأنه سيتم اعتماد نتائج الفصل الثاني والإعلان عن ظهورها خلال الساعات القادمة، ومن خلال دخول نظام نور ولي الأمر يمكن الاستعلام عن نتائج الطلاب في نظام نور برقم الهوية بالخطوات التالية:

الانتقال إلى رابط نظام نور برقم الهوية. العمل على تسجيل نظام نور بحساب ولي الأمر. الدخول إلى صفحة التقارير الكائنة في القائمة الجانبية. النقر على خيار كشوف الدرجات، ومن ثم اختيار كشوف أعمال السنة. العمل على تحديد الفصل الدراسي الثاني المراد الاستعلام عن نتائجه. النقر على أيقونة بحث.

نظام نور الإلكتروني

يعد نظام نور المركزي من أهم المواقع الإلكترونية التي تقدم العديد من الخدمات التعليمية للطلاب وأولياء الأمور؛ حيث يمكن من خلاله التعرف على مواعيد الاختبارات، والاستعلام عن نتائج الطلاب في نظام نور برقم الهوية، وذلك من خلال دخول نظام نور ولي الأمر 1442.