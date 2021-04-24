طريقة تقديم منصة جود تسديد الإيجار وشروط التسجيل من الرابط الرسمي

طريقة تقديم منصة جود الإسكان لخدمة تسديد الإيجار والخدمات الأخري التي تقدمها المنصة وما هي الشروط الخاصة بالتسجيل من خلال الرابط الرسمي الذي سيتم أرفاقه في المقال كما يتاح علي منصة جود للمطلقات الخدمات الخاصة بهم علي المنصة وشروط الخدمات وكيفية التسجيل أيضاً من الرابط الخاص بالمنصة وسوف نتعرف علي الطريقة التي يتم بها في منصة جود الإسكان تسجيل للاستفادة من الخدمات الخاصة بالمنصة وهي المنصة التي تم تدشينها من حكومة المملكة العربية السعودية ومن خلال المنصة يتم تقديم الدعم الخاص بالسكن لكافة المواطنين وفقاً لما يتم وضعه من شروط التسجيل في منصة جود التي تم تحديدها من المسئولين عن المنصة كما يتم الاهتمام بشكل كبير من المنصة بالخدمة الخاصة بالإسكان بشكل تنموي في قطاع الإسكان داخل السعودية وللحصول علي هذه الخدمة يجب معرفة طريقة التسجيل في منصة جود الإسكان والتي سوف يتم شرحها في هذا المقال وفقاً لخطوات يجب أتباعها ومن خلال الرابط الرسمي الخاص بالمنصة .

طريقة تقديم منصة جود الإسكان وما هي الشروط التي تم وضعها من خلال المنصة للحصول علي الدعم السكني

تمت الإشارة من قبل المسئولين عن المنصة الإلكترونية فيما يخص الشروط الموضوعة لكي ما يتم الاستفادة من الخدمة الخاصة بالدعم السكني ويجب أنطباقها علي من يريد الحصول علي هذا الدعم وجاءت الشروط من قبل المسئولين كالتالي :-

الشرط الأول الموضوع من قبل المسئولين أن أي شخص يريد الحصول علي الدعم يجب أن يكون قد تم تسجيله في الضمان الاجتماعي ويقدم ما يثبت ذلك لمسئولي المنصة . يجب علي أي شخص يريد أن يستفيد من الدعم أن يكون له حساب شخصي خاص به علي منصة جود الإسكان وأيضاً حساب شخصي علي منصة بوابة سكني ويقدم ما يثبت ذلك . تم تحديد عدد أفراد الأسرة لكي ما يستفيد الشخص من الدعم المقدم في الدعم السكني وهو عدد 5 أفراد في الأسرة ولا يقل عن ذلك وفي حالة أن العدد أقل من ذلك لا يحصل الشخص علي الدعم السكني . كيف أسجل في منصة جود الإسكان من خلال هذه الشروط أن يقوم الشخص بتقديم ورقة رسمية بها مفردات الراتب الشهري الخاص بها بشكل مفصل ويكون معتمد من جهة العمل الخاصة به . الشرط الأخير الذي تم صدوره من منصة جود الإسكان هو أن يكون الشخص الراغب في الاستفادة من الدعم السكني من جود الإسكان يقدم الأوراق الرسمية التي من خلالها يثبت عدم امتلاكه سكن دائم .

كيف أقدم علي منصة جود الإسكان من خلال الرابط الرسمي الخاص بها

لكي ما يتم التقديم علي منصة جود الإسكان من خلال الرابط الرسمي الذي سيتم إرفاقه في هذا المقال ويتم الاستفادة من كافة الخدمات التي يتم تقديمها علي المنصة والتعرف علي كافة الشروط الخاصة بكل خدمة من الخدمات التي يتم تقديمها وكيف يتم الحصول علي الدعم السكني من منصة جود لتسديد الإيجار وباقي الخدمات المختلفة ولكي ما يتم التقديم علي المنصة يجب أتباع الخطوات التالية :-

الدخول علي الصفحة الرئيسية الخاصة بالمنصة ويتم أختيار قائمة تسجيل جديد .

يتم تسجيل كافة البيانات المطلوبة علي منصة جود الإسكان كاملة من ضمنها الاسم والبريد الإلكتروني الخاص .

يتم تسجيل باقي البيانات الشخصية المطلوبة علي منصة جود الإسكان وهي رقم بطاقة الهوية الوطنية ورقم الجوال .

تسجيل الرقم السري الخاصة بالشخص والذي يستخدمه في وظيفته الشخصية ومن ثم الضغط علي كلمة تسجيل .

منصة جود الإسكان تسجيل كافة البيانات السابقة ومن ثم تحديد نوعية الدعم السكني من المنصة المرغوب الحصول عليه .

كافة البيانات السابقة ومن ثم تحديد نوعية الدعم السكني من المنصة المرغوب الحصول عليه . يمكن بعد الانتهاء من عملية التسجيل علي المنصة أن يقوم المستفيد بمتابعة حالة الطلب الذي قام بتقديمه علي منصة جود .

يتم من خلال المنصة التعرف علي حالة الطلب برقم الهوية للتعرف علي كافة الطلبات المقدمة علي منصة جود .

الوسيلة الأخري المتاحة للتعرف علي حالة الطلب في منصة جود هي أدخال البريد الإلكتروني ورمز المرور الذي تم تسجله سابقاً من الشخص الراغب في الاستفادة من الدعم السكني .

طريقة تقديم منصة جود وتم شرح الوسائل التي يتم من خلالها التسجيل علي المنصة التي أجابت علي سؤال كيف أستفيد من منصة جود الإسكان كما أن هناك الوسيلة المعروفة للتعرف علي الخدمات الخاصة بالمنصة وهي تلفون منصة جود الإسكان والتي من خلالها يتم الإجابة علي كافة التساؤلات من المواطنين الخاصة بالدعم السكني أو كيفية تسديد الإيجار أو خدمة جود الإسكان جاهز وهي من ضمن الخدمات العديدة المقدمة علي منصة جود الإسكان .