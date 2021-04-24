“فلكية جدة”: رمضان يشهد أول قمر عملاق هذا العام

بلادي – الرياض :

تتوقع الجمعية الفلكية بجدة أن ترصد سماء المنطقة العربية مساء ‏يوم (الإثنين) المقبل القمر البدر لشهر رمضان المبارك والذي ‏يمثل القمر العملاق الأول هذا العام.‏

وأوضح رئيس الجمعية، المهندس ماجد أبو زاهرة، أن حجم القمر ‏الظاهري سيكون أكبر بحوالي 14‏% ‎وإضاءته أكبر بحوالي 30% عن المعتاد. ‏

وبيّن أن القمر سيشرق مع غروب الشمس وسيكون مكتسياً لوناً ‏ضارباً في الحمرة أو برتقاليًا، نتيجة للغبار وغيره من العوالق في ‏الغلاف الجوي حول الأرض التي تبعثر الضوء الأبيض المنعكس ‏عنه، وسيبقى يزين السماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق ‏شمس (الثلاثاء)‏‎.