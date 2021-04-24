بلادي – الرياض : اقترب عدد جرعات لقاح فيروس “كورونا المستجد” المعطاة في السعودية من ثمانية ملايين جرعة حتى اليوم. وكشفت آخر إحصائيات وزارة الصحة عن عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد المعطاة في السعودية منذ وصول أولى دفعات اللقاح حتى اليوم السبت، وبلغ عددها أكثر من “8,000,000” جرعة عبر أكثر من (587) موقعًا للتطعيم في كافة مناطق المملكة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عدد جرعات لقاح “كورونا” المعطاة في المملكة يقترب من 8 ملايين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.