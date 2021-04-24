هذه تفاصيل أول رحلة بالقطار للملك عبد العزيز وماذا فعل بعدها؟

بلادي – الرياض :

قال محافظ مؤسسة النقد السعودي سابقًا، عبد العزيز القريشي، إن أول رحلة بالقطار للملك عبد العزيز كانت في مصر، عام 1947، إثر دعوة الملك فاروق، الملك المؤسس لزيارة مصر.

وتابع القريشي، لبرنامج “ألف ميل”، المذاع على قناة “السعودية، أن الملك عبد العزيز ركب باخرة إلى السويس، ومن السويس استقل القطار إلى العاصمة المصرية القاهرة، وكانت هذه أولى رحلاته بالقطار.

وأشار إلى أن الملك عبد العزيز استحسن القطار، بسبب سرعته وعدم توقفه وراحته مقارنة بوسائل النقل الاعتيادية، مضيفًا أنه حين عاد الملك الراحل إلى المملكة، طلب من شركة “أرامكو” تمديد السكك الحديدية من الظهران إلى الرياض.

وأوضح، أن الموارد المالية في ذلك الوقت، كانت قليلة، فحاولت “أرامكو” الاعتذار عن المشروع، وأن تقترح مشروعاً بديلًا وهو مد طريق بري بدلا من السكك الحديدية، إلا أن الملك عبد العزيز أرسل وزير المالية في ذلك الوقت، عبد الله السليمان إلى واشنطن، لبحث تمويل الحكومة الأمريكية للمشروع.

ولفت إلى أنه أخيرًا، وافقت “أرامكو” على بناء الخط، الذي تم في عام 1952، بتكلفة 250 مليون ريال، وهو المبلغ الذي قسطته الحكومة، واقتطع من واردات البترول سنويًا.