استشاري يحذر من عمل “الحجامة” لمريض القلب

بلادي – الرياض :

حذر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد ‏النمر من عمل الحجامة لمريض القلب الذي يأخذ “مسيلات” ‏للدم.‏

وأكد النمر أن الحجامة لا تفيد في مثل هذه الحالة، بل قد ‏تضر المريض لاحتمالية فقدان كمية كبيرة من الدم.‏

ونصح بعدم سماع كلام أي شخص في مراكز الحجامة بوقف ‏المسيلات لمدة أسبوع قبل الحجامة، مؤكدا أن ذلك قد يسبب جلطةً في القلب‎