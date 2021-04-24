بلادي – الرياض :
حذر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر من عمل الحجامة لمريض القلب الذي يأخذ “مسيلات” للدم.
وأكد النمر أن الحجامة لا تفيد في مثل هذه الحالة، بل قد تضر المريض لاحتمالية فقدان كمية كبيرة من الدم.
ونصح بعدم سماع كلام أي شخص في مراكز الحجامة بوقف المسيلات لمدة أسبوع قبل الحجامة، مؤكدا أن ذلك قد يسبب جلطةً في القلب
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استشاري يحذر من عمل “الحجامة” لمريض القلب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.