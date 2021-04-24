ما حكم قراءة القرآن بالنظر دون تحريك اللسان؟ الشيخ الخثلان يجيب

بلادي – الرياض :

أوضح الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان، أن قراءة القرآن دون تلفظ أو تحريك اللسان هو مجرد تأمل ولا تعتبر قراءة، ومن يفعل ذلك أثناء الصلاة لا تصح صلاته.

وقال الخثلان إنه لا بد من تحريك اللسان عند قراءة القرآن، مؤكدا أن من يقرأ من المصحف ولا يحرك لسانه، لا يعتبر قارئا للقرآن، وأنه لا تصح صلاة من يقرأ الفاتحة في نفسه دون تحريك اللسان، مبينا خلال برنامج الجواب الكافي على قناة “المجد”، أن تحريك اللسان هو الحد الأدنى الذي يؤجر عليه الإنسان.

وأبان أنه أثناء القراءة خارج الصلاة ينبغي أن يصاحب تحريك اللسان ارتفاع الصوت، مشيرا إلى قوله تعالى: (ورتل القرآن ترتيلا)، مؤكدا أن تحريك اللسان دون صوت لا يتحقق معه الترتيل.