تعرف على أبرز العادات والتقاليد المتوارثة في بعض مدن المملكة خلال شهر رمضان

بلادي – الرياض :

يتميز شهر رمضان المبارك، بعادات وتقاليد خاصة بكل شعب وبكل دولة إسلامية، بل والأكثر من هذا تختلف العادات والتقاليد في هذا الشهر الكريم بين كل مدينة وأخرى في نفس الدولة.

ويستقبل المواطنون رمضان بفرحة كبيرة، حيث تقضي العائلات بكبارها وصغارها هذا الشهر في أجواء روحانية وإيمانية رائعة، وطابع مميز يختلف عن أي مكان في العالم، كما يحتفظ المجتمع السعودي، خلال شهر رمضان بعاداته وتقاليده، فلا تتغير تلك العادات أو تندثر مع مرور الزمن.

ونستعرض في هذا التقرير أبرز تلك العادات والتقاليد في بعض مدن ومناطق المملكة خلال شهر رمضان:

الرياض

يطل شهر رمضان المبارك بروحانيته وطقوسه الاجتماعية على منطقة الرياض التي تعايشه بطابع خاص، تغلب عليه أواصر التواصل بين الأسر التي تستقبله بعادات وتقاليد توارثتها عبر الأزمنة بداية من شراء الفوانيس، وتعليق الزينة، وانتهاءً بتوزيع أيام الإفطار بين الأقارب، حيث يتصدر منزل كبير العائلة إفطار أول يومٍ من الشهر الكريم.

وتتميز العاصمة الرياض بموائد الإفطار المنوعة، والاستعداد لوجبة الإفطار مبكراً، ومن العادات المحببة للنفس لدى أهالي الرياض أن يبدأ فطورهم بماء زمزم وتمر ولبن رائب، وقهوة عربية ثم يصلون المغرب، ويكملون عقبه إفطارهم بتجمع العائلة، حيث تتسيد الأكلات الرمضانية الشعبية موائد الإفطار، فللمرقوق والمطازيز طعمهما الخاص على المائدة وغيرها كالجريش الذي يعد من أقدم الأكلات ويعد من حبوب القمح الخشنة المسلوقة مع الأرز والبصل والتوابل واللحم والمرق، إضافة إلى المأكولات التقليدية المعروفة.

كما طغت المأكولات المعدة بالطرق الحديثة على مائدة أهل الرياض الرمضانية كالسمبوسة والقطايف واللقيمات، ويتنافس الأهالي في الرياض منذ إطلالة شهر رمضان على الأعمال الخيرية، كسباً للمثوبة والأجر، فيما تبدأ النساء في التحضير لوجبة السحور عقب العشاء وهي الوجبة الأساسية، التي تشمل كبسة الأرز باللحم أو الدجاج كطبق رئيس، والأطباق الشعبية الأخرى.