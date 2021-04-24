فيديو.. ضبط مصنع خمور يديره مخالف إثيوبي في أحد الأودية بالرياض

بلادي – الرياض :
تمكنت الجهات المختصة بشرطة منطقة الرياض، من ضبط مصنع للخمور داخل مجرى أحد الأودية بالعاصمة.
وأوضحت شرطة الرياض، أن المصنع يديره وافد من الجنسية الإثيوبية مخالف لنظام الإقامة، مبينة أنه عُثر بالموقع على 30 برميلا و12 قارورة جميعها مملوءة بالخمر المصنّع وأدوات تصنيعه.
وأبانت أنه جرى القبض على المتهم وإيقافه، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.
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