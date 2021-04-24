نشر صورة مجسم لطبق “جريش”.. السفير الياباني يلتقي شابين سعوديين ويُشيد بهما لهذا السبب

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بلادي – الرياض :
أشاد السفير الياباني بالمملكة، فوميو إيواي، بمبادرة شابين سعوديين يديران شركة تعمل في مجال “المجسمات المستنسخة للأطعمة”.
وأعرب السفير عن سعادته بلقاء المهندسين عبدالله الرشود وفارس الرشود وإعجابه بإتقانهما للغة اليابانية وحبهما لليابان وثقافتها.
وقال إن نموذج الأطعمة البلاستيكية هو جزء من ثقافة اليابان، مشيراً إلى أنه يقدر الدور الذي يلعبه هذان الشابان في نقل هذه الثقافة من خلال أعمالهما في المملكة.
وأضاف أنه سعيد برؤية هذا النموذج المشرف للشباب السعودي، متمنياً أن يكونا جسرًا للصداقة والتعاون الدائمين بين البلدين.
ونشر السفير صورة مجسم بلاستيكي لطبق من “الجريش”، مبيناً أن هذه المجسمات تستخدم لعرض الأصناف المختلفة من الوجبات بالمطاعم، وذلك بدلاً من وضع طعام حقيقي للعرض، وذلك من باب حفظ النعمة.
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