نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات شراء بيت عن طريق الراجحي 1442 شروط التمويل العقاري والشخصي والإسكان الحكومي في المقال التالي

عمر شويل - جدة من أهم ما يميز المصارف في المملكة العربية السعودية هو تقديمها لأكثر من طريقة في التمويل سواء العقاري أو الشخصي، وعن خطوات شراء بيت عن طريق الراجحي فهي سهلة وبسيطة بعد قيامك بالدخول على موقع مصرف الراجحي مباشر افراد، وقراءة كافة الشروط المطلوبة لكي تتمكن من معرفة الطرق المختلفة، فمنه شراء منزل أو بيت، وشراء أرض، ونظام التمويل العقاري بضمان العقا، كما يوفر الاستثمار العقاري الذي تحصل منه على عوائد تأجير العقار، وتفاصيل كثيرة يساعدك المختصين في الراجحي حول حلول التمويل العقاري.

شراء بيت عن طريق الراجحي

من الدخول على موقع مصرف الراجحي أو تطبيق البنك يمكنك معرفة شروط شراء بيت عن طريق الراجحي 1442، وكذلك انواع حلول التمويل العقاري المقدمة من البنك، حيث من أكثر ما يبحث عنه المرء أن يقيم في منزل كامل المرافق بموقع مميز، لهذا من ضمن خدمات مصرف الراجحي يمكنك شراء بيت عن طريق الراجحي 1442 بطريقة سهلة للغاية، نقدمها لكم زوار موقع ثقفني بالخطوات، عن كيفية الدخول على مصرف الراجحي alrajhibank ثم الدخول على منتجات التمويل العقاري التي تناسب احتياجاتك، ومعرفة شروط التمويل العقاري والشخصي والإسكان الحكومي، حيث يقدم مصرف الراجحي مباشر أنواع حلول التمويل العقاري لشراء منزل أو شقة، كذلك فرص كثيرة لشراء قطعة أرض وبناء منزل خاص عليها بحسب حاجة كل شخص ضمن حلول التمويل العقاري مصرف الراجحي أون لاين.

كيفية شراء بيت عن طريق الراجحي

هناك الكثير من البنوك التي تقدم حلول التمويل العقاري من ذلك كيفية شراء بيت عن طريق البنك العقاري، أو من خلال التسجيل في منصة سكني السعودية، التي تقدم عن طريق وزارة الإسكان الكثير من خدمات المنتجات السكنية، ويقوم موقع مصرف الراجحي بتقديم تمويل شراء فيلا أو شقة بحسب الرغبة في التمويل، ولابد معرفة أولا مبلغ التمويل الذي تستطيع الحصول عليه من الراجحي، وأنواع حلول التمويل العقاري في شراء بيت عن طريق الراجحي هي:

شراء فيلا أو شقة: تحصل على تمويل ما يعادل 58 ضعف راتبك الشهري، ومدة التمويل هي 20 عام، أو ما يساوي 82 ضعف راتبك الشهري لمدة تمويل 30 عام.

شراء أرض: تحصل على تمويل يساوي 53 ضعف راتبك الشهري، مع توافر شروط الحصول على التمويل العقاري، ولا تقل مساحة الأرض عن 200 متر مربع.

برنامج تمويل إضافي للعملاء المنطبق عليهم الشروط الائتمانية لمصرف الراجحي: وذلك البرنامج بالشراكة بين مصرف الراجحي وصندوق التنمية العقاري، فيمنح المتوافر فيهم الشروط على صرف قرض بمبلغ 500 ألف ريال لتمويل وحدة تحت الإنشاء أو تمويل البناء الذاتي.

بيتك مصر تمويلك: وهذا التمويل بالحصول على اسهم وطني بضمان العقار الذي تملكه (رهن العقار).

حاسبة شراء بيت عن طريق الراجحي

يمكنكم معرفة تفاصيل أكثر عن التمويل المقدمة من البنوك بالمملكة، والمقارنة بينهم، من ذلك تمويل بنك الجزيرة، والمنتجات التمويلية بنك التنمية الاجتماعي، ومن خلال الدخول على رابط مصرف الراجحي، وضع بيان لكيفية معرفة مبلغ التمويل المناسب للحصول عليه لخطوة أولى، وقام بشرحه من خلال صور لبيان قيمة التمويل للمتقدم الأساسي، وكذلك للمتقدم الأساسي والمتضامن، مع بيان قسمة التمويل والقسط الشهري ومدة التمويل.

ويمكنكم عن طريقة حاسبة التمويل العقاري مصرف الراجحي معرفة قيمة التمويل المستحق بتعبئة البيانات المطلوبة بتلك الصورة، وستجد بيان بقيمة القسط ومبلغ التمويل.

شروط التمويل العقاري بنك الراجحي 1442

من أجل شراء بيت بأي مواصفات تريدها عن طريق بنك الراجحي لابد من توافر:

شرط الجنسية فلا يمنح التمويل العقاري بنك الراجحي إلا للسعوديين

وفي حالة غير السعودي لابد من الحصول على موافقات حكومية مطلوبة

والعمر لا يقل عن 18 سنة

ويشترط فيمن يتقدم أن يكون موظفاً بأحد الجهات المعتمدة لمصرف الراجحي

وبالنسبة لمدة خدمتك بالعمل لا تقل عن 6 اشهر

والراتب لا يقل عن 3500 ريال سعودي

هذه كافة الشروط المطلوبة لتملك السعوديين بيت عن طريق الراجحي.

حاسبة التمويل العقاري جميع البنوك 1442

هل تعلم أن جميع البنوك في المملكة العربية السعودية تقدم تمويل عقاري مدعوم، وجميعهم يذكرون أن التمويل خاضع لأحكام الشريعة الإسلامية، والتفرقة بينهم تكون من الدخول على حاسبة التمويل العقاري للبنوك والتي جمعنا الكثير من المصارف السعودية في هذا الرابط من خلاله تعرف حاسبة كل بنك وما هو الدعم والقسط الشهري والقرض الذي يمكنك من شراء عقار، وما هو قيمة القسط الشهري المستحق عليك بعدد السنوات.

يجب عليك الدخول على تمويل الراجحي ومعرفة كافة الشروط التي وضعها المصرف، وكذلك الحاسبة التقديرية لكافة الحلول التمويلية، والتي منها تعرف قيمة القسط الشهري، وقيمة القرض ومدة سداده من اجل شراء منزل بالتقسيط.