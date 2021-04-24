نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تفعيل خدمة مشاركة الموقع تطبيق صحتي وزارة الصحة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أطلقت وزارة الصحة السعودية تطبيق صحتي تزامنا مع انتشار جائحة كورونا لكي يتعرف المواطن على آخر أخبار انتشار الفيروس وأهم الاستشارات التي يمكن للمواطن والمقيم الحصول عليها في المملكة حول الإجراءات الوقائية اللازمة التي يمكن اتباعها لمقاومة احتمالية العدوى والإصابة خاصة في الأماكن العامة، كما يجب التسجيل في تطبيق صحتي لتلقي لقاح فيروس كورونا وسوف نوضح من خلال مقالنا كيفية تفعيل خدمة الموقع عبر تطبيق صحتي للتمكن من اختيار أقرب مركز تطعيم في منطقتك لتلقي اللقاح

تطبيق صحتي وزارة الصحة

يتوفر تطبيق صحتي للهواتف الذكية المتنوعة التي تعمل بنظامي الأندرويد والأيفون، والتي يمكن تحميله بسهولة من خلال متجر جوجل بلاي أو من خلال موقع وزارة الصحة على الإنترنت واختصاراً يمكن الحصول على التطبيق من الروابط التالية:-

خدمات تطبيق صحتي

تم إطلاق تطبيق صحتي ليقدم الخدمات للفئات المختلفة في المجتمع السعودي من الأفراد سواء العاملين أو الأفراد العاديين أو المقيمين، ويتمكن الأفراد من الموظفين من الاستعلام عن الإجازات المرضية وغيرها من الخدمات مثل:-

التعرف على آخر مستجدات فيروس كورونا. التعرف على أقرب الصيدليات والبحث عن الأدوية المتوفرة بها. يتمكن الموظف من الحصول على الإجازات المرضية. يمكن من خلال التطبيق الحصول على موعد فحص فيروس كورونا. كما يمكن التعرف على أقرب مركز للفحص. يتمكن الفرد من الحصول على النتائج الخاصة بفحص كورونا عبر التطبيق. يستطيع الأفراد الحصول على الاستشارات الطبية من خلال التواصل مع أطباء وزارة الصحة. يمكن إضافة التابعين والمكفولين على التطبيق للاستفادة من الخدمات.

استبيان تطبيق صحتي

تم إضافة استبيان تطبيق صحتي حتى يتمكن الأفراد من متابعة حالة الإصابة أو التعرف على حالة المريض في حالة الشك في الإصابة ، ويتمكن الأفراد من الإجابة على الاستبيان للتعرف على حالة الفرد وموقفه من الإصابة أو الانتقال من حالة إلى أخرى.

تفعيل خدمة مشاركة الموقع تطبيق صحتي

بعد تحميل تطبيق صحتي والتسجيل عليه عن طريق الخطوات الموجودة عبر موقعنا ثقفني، وإدخال جميع البيانات المطلوبة، وبعد ذلك يمكنك تفعيل خدمة مشاركة الموقع في تطبيق صحتي عن طريق الخطوات التالية:-