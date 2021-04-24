نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي بدون تحويل راتب وبدون كفيل في المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث العديد من الأشخاص داخل المملكة العربية السعودية على تمويل شخصي بدون تحويل راتب وبدون كفيل، حيث أن هناك عدد من الشركات ترفض تحويل الراتب للموظفين عند حصولهم على قرض شخصي، ولهذا جاء بعض البنوك بتقديم هذه الخدمة وهى تمويل شخصي بدون تحويل راتب، ويأتي في مقدمتها مصرف الراجحي الذي يقدم هذه الخدمة بتسهيلات كبيره للعملاء، ويعتبر بنك الراجحي احد اهم البنوك الموجودة داخل المملكة التي تقدم العديد من القروض المتنوعة والخدمات المميزة، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على التمويلات الشخصية وشروط التداولات ونتعرف أيضا على شروط التمويل العقاري من مصرف الراجحي السعودي.

تمويل شخصي بدون تحويل راتب وبدون كفيل، والذي دائما ما يتم البحث عنه العديد من الأشخاص في المملكة العربية السعودية، حيث العديد من هؤلاء الأشخاص يعانون من الإحباط بسبب عدم حصولهم على أموال تساعدهم في اقامة مشاريع صغيره خاصه بهم، وخصوصا في ظل الأحداث الاقتصادية التي تمر بها المملكة هذه الأيام بسبب التحول الاقتصادي، ودائما ما نجد أن اغلب البنوك السعودية تطالب هؤلاء الأشخاص بشروط صعبه تحقيقها، ولهذا سوف نتعرف من خلال هذه المقالة عن أخبار بخصوص قروض بدون تحويل راتب في السعودية.

تمويل شخصي بدون تحويل راتب وبدون كفيل

العديد من البنوك في المملكة العربية السعودية، التي تمنح للشباب قروض من اجل عمل مشاريع خاصه بهم وتلبية لكل احتياجاتهم، ولا تشترط أن يكونوا هؤلاء الشباب يعملون في جهه تمنع تحويل الراتب، ومن هذه الشركات سوف نتعرف عليها من خلال هذه المقالة وموقع ثقفني، وسوف نتعرف على كل ما يخص تمويل شخصي بدون تحويل راتب وبدون كفيل.

تمويل شخصي من دار التداولات

دار التداولات تقدم تمويل شخصي بدون تحويل راتب وبدون كفيل.

تمنح تمويل يصل إلى 100 ألف ريال سعودي.

مداد السداد خمس سنوات.

شروط تمويل التداولات

أن يكون المستفيد سعودي الجنسية.

مدة خدمة المتقدم لا تقل عن 6 شهور، وسنتين لموظفي البنوك.

لابد أن يكون المتقدم من هذه البلدان (الرياض، جدة، الدمام، أبها، الأحساء، القصيم، الخبر، نجران، الطائف، تبوك، المدينة المنورة، حفر الباطن، الجوف ) أو أي بلد قريبه من تلك المدن.

أن يكون موظف مدني أو في احدي البنوك.

أن يكون المتقدم من العسكريين بداية من رتبة رائد.

شروط التمويل العقاري من بنك الراجحي

المقترض لابد أن يكون سعودي الجنسية، وراتبه لا يقل عن 7500 ريال سعودي.

مدة التمويل تكون بحسب مدة تقاعد المقترض من العمل.

مبلغ التمويل للقطاع الحكومي 3 مليون والقطاع الخاص 2 مليون ريال.

سداد القرض يكون بصفه شهريه.

حاسبة تمويل بنك الراجحي

أولا عليك بالدخول على الرابط الإلكتروني لمصرف الراجحي، ومنه معرفة قيمة القرض والقسط الشهرى.

قم بتحديد القطاع التي تعمل به أن كان قطاع عام أو قطاع خاص.

عليك بكتابة راتبك الشهرى وأي مبالغ ماليه يتم دفعها لأي بنك اخر.

عليك بكتابة العمر الخاص بك.

قم بتحديد المدة التي تريد سدادها من الأقساط.

قم بالنقر على حاسبة التمويل.

خطوات الحصول على تمويل شخصي من الراجحي

مجموعه من الخطوات من اجل تقديم طلب تمويل شخصي بدون تحويل راتب من مصرف الراجحي، وهذه الخطوات عليك اتباعها بشكل صحيح وهى كالتالي.

أولا عليك الدخول على رابط مصرف الراجحي.

قم باختيار طلب التمويل الشخصي.

قم باختيار تقديم طلب.

قم بملئ كافة البيانات المطلوبة مثل رقم الجوال والراتب الشهرى في نموذج طلب التمويل الشخصي.

ثم تقم بحفظ وتقديم الطلب.

في خلال ثلاثين دقيقه يصلك الرد من مصرف الراجحي بالموافقة أو عدم الموافقة.

يوجد في المملكة العربية السعودية العديد من البنوك التي تقدم تمويل شخصى بدون تحويل راتب، حيث أن القرض الشخصية داخل المملكة تعتبر اهم ما يبحث عنه الكثير من الأشخاص، من ضمن البنوك التي تقدم قروض شخصيه هو البنك الاهلى السعودي، ويعتبر بنك الاهلى من البنوك العريقة داخل الأراضي السعودية الذي يقدم خدمات مصرفيه كبيره منها تمويل شخصى بدون تحويل راتب، ويقدم البنك الاهلى خدمه حسابة التمويل الشخصي والتي من خلالها يمكن للمقترض التعرف على قيمة المبلغ وأيضا قيمة الأقساط المتبقية.