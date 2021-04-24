نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط القبول ورابط التقديم بوزارة الدفاع وفتح باب التجنيد للرجال والنساء في الخدمة العسكرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة شهد اليوم تزايد في محركات البحث حول وزارة الدفاع والوظائف العسكرية التي تم الإعلان عنها من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع “تويتر”، فقد تم الإعلان عن فتح باب القبول في التجنيد بوزارة الدفاع ويمكن لكل من الرجال والنساء التقديم به بداية من يوم 13 من شهر رمضان، ونتج عنه تزايد في الساعات الأخيرة في محركات البحث عن شروط القبول ورابط التسجيل، حيث أعلنت بوابة القبول الموحد بوزارة الدفاع 1442 عن قبول دفعة من الشباب والنساء في التجنيد، ومن المتوقع تقديم آلاف من مواطني المملكة العربية السعودية لطلاب البكالوريوس و الحاصلين على شهادات جامعية، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الدفاع السعودية في فجر اليوم الجمعة عبر تغريدة نشرتها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن فتح باب القبول والتجنيد سواء للالتحاق بالخدمة العسكرية للبلاد (للرجال أو للنساء) ليشغل رتبة بداية من رقيب ووصولاً إلى جندي لينال بذلك المتقدم شرف خدمة بلده وحماية مقدساتها، وفي هذا التقرير سوف نتطرق بشكل أكثر تفصيلاً حول طريقة التقديم والشروط الواجب توافرها.

بوابة القبول الموحد وزارة الدفاع:

بدأت وزارة الدفاع السعودي من خلال موقعها الرسمي استقبال طلبات جديدة بهدف الالتحاق والتقديم بالوظائف العسكرية التي تم الإعلان عنها، حيث تم فتح أبواب التقدم بدءً من يوم الأحد الموافق 25 من شهر إبريل الموافق بالتاريخ الهجري 13 من شهر رمضان الكريم 1442، وحتى اليوم العاشر من شهر مايو من نفس العام، وتسعى الوزارة والحكومة بشكل عام إلى تجنيد الأفراد المخلصين لبلادهم والراغبين في تقديم التضحيات من أجل الوطن.

شروط التقديم في وظائف الخدمة العسكرية 1442

وقد اشترطت الوزارة من ضرورة توافر عدداً من الشروط التي من المفترض أن تتوافر لدي الأشخاص الراغبين بالتقدم سواء رجال أو نساء، ومن خلال هذا المقال نعرض لكافة متابعي موقع ثقفني شروط التقديم للحصول على وظائف الخدمة العسكرية وأهمها:

أن يكون أصلي الجنسية السعودية، وعمره ما بين 17 و40 عام يتمتع بسيرة طيبة وحسنة ألا يسبق الحكم عليه بأي قضية مخلة بالشرف لابد أن يكون لائقاً بدنياً و طوله متناسقاً مع وزنه، والطول لا يقل عن 160 سم ألا يكون المتقدم مقيداً في وظيفة حكومية آخرى أن يجتاز كافة الاختبارات التي سيخوضها مع اللجنة الخاصة بالقبول أخيراً لابد ألا يكون قد تم فصله من إحدى القطاعات العسكرية من قبل.

موعد التقديم للوظائف العسكرية عبر بوابة القبول الموحد:

ويتم التقديم وفقاً للموعد المحدد من قبل وزارة الدفاع السعودي بدءً من يوم الأحد الموافق 25 من هذا الشهر، على أن يتم التقديم من خلال زيارة بوابة القبول الموحد للتسجيل وضرورة التأكد من كتابة البيانات المطلوبة عند الدخول.

رابط القبول الموحد التجنيد:

الدخول إلى بوابة القبول الموحد الإلكترونية.

قراءة دليل المستخدم بدقة وعناية.

ثم البدء في التقدم إلى الوظيفة المناسبة بعد أن يتم تعبئة البيانات المطلوبة.

ثم النقر على تسجيل وحفظ البيانات.

ومن الجدير بالذكر أنه بمجرد الانتهاء من مرحلة التقديم يتم قبول الطلبات، بعد القيام بمراجعتها والإطلاع عليها فور فتح باب التقديم في الموعد الموضح في الإعلان مع تحمل مسؤولية صحة البيانات على المتقدمين.