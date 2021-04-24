نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التقديم لوظائف السعودية للكهرباء لحملة البكالوريوس فأعلى للسعوديين فقط تعرف على التخصصات في المقال التالي
رابط التقديم لوظائف السعودية للكهرباء، أصبح من أهم الروابط بعد إعلان الشركة اليوم عن توافر عدد من الوظائف إدارية للسعوديين من حملة درجة البكالوريوس فأعلى، بها في ظل اتجاه الشركة لسعوده العمالة بها فقد وصل عدد السعوديون العاملون في الشركة عام 2018 إلي نسبة 92% من العاملين بالشركة، وهذا نهج تتبعه كل الشركات العامة في السعودية بتوجيهات من القيادة السياسية، لخلق فرص عمل للشباب السعودي والحد من ظاهرة البطالة بين الشباب، وفيما يلي التخصصات المطلوبة وطريقة التقديم على الوظائف.
رابط التقديم لوظائف السعودية للكهرباء
يمكن لكل من ينطبق عليهم شروط التقديم الدخول على البوابة الإلكترونية للشركة السعودية للكهرباء، والتسجيل على الوظيفة التي تناسب مؤهله وفق المطلوب في الإعلان.
التخصصات المطلوبة في وظائف الشركة
|محلل مالي
|يشترط الحصول على درجة البكالوريوس في تخصص “المحاسبة،المالية، التأمين، أدارة المخاطر، أدارة الجودة، أو أي تخصص ذو صله”.
|محلل تطوير الأعمال
|يشترط الحصول على بكالوريوس الهندسة الكهربائية، الهندسة الصناعية، أو ما يعادلها، ولا يشترط الخبرة المسبقة.
|ممثل العقود
|يشترط الحصول على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية، أو الهندسة الصناعية، أو ما يعادلها
|محلل إدارة المخاطر المؤسسية
|يشترط الحصول على درجة البكالوريوس في أي من التخصصات المالية والإدارية ذات الصلة
|محلل التطوير التنظيمي
|يشترط الحصول على درجة البكالوريوس في التخصصات “أدارة أعمال، أدارة الموارد البشرية،التطوير التنظيمي” أو ما يعادلها ويفضل الحاصلين على درجة الماجستير
رابط التقديم لوظائف السعودية للكهرباء ومميزات الشركة
- راتب شهري أساسي على حسب التخصص.
- تعطي الشركة بدل سكن يقدر ب 25% من الراتب الأساسي أضافه إلي بدل نقل.
- بدل وردية للوظائف التي تعمل بنظام الورديات.
- تغطي الشركة موظفيها بتأمين طبي شامل.
- تقدم برامج لتطوير مهارات الموظفين بالشركة.
- برنامج الصندوق التعاوني لدعم الموظفين.
- تعطي الشركة لموظفيها قروض سكنية ميسرة.
- تحفيزاً للعاملين بالشركة تعطي جائزة للخدمة المستمرة.
نبذة مختصرة عن الشركة السعودية للكهرباء
هي أكبر شركة للكهرباء في المملكة والشرق الأوسط أجمع، وهي شركة رائدة في أنتاج الطاقة الكهربائية وتسعى الشركة دائماً لتقديم خدمات مبتكرة على أعلى مستوى من الكفاءة، بحلول ذكية ومستدامه وتعمل على زيادة نسب العاملين السعوديين بها.
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رابط التقديم لوظائف السعودية للكهرباء لحملة البكالوريوس فأعلى للسعوديين فقط تعرف على التخصصات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.