رابط التقديم لوظائف السعودية للكهرباء لحملة البكالوريوس فأعلى للسعوديين فقط تعرف على التخصصات

رابط التقديم لوظائف السعودية للكهرباء، أصبح من أهم الروابط بعد إعلان الشركة اليوم عن توافر عدد من الوظائف إدارية للسعوديين من حملة درجة البكالوريوس فأعلى، بها في ظل اتجاه الشركة لسعوده العمالة بها فقد وصل عدد السعوديون العاملون في الشركة عام 2018 إلي نسبة 92% من العاملين بالشركة، وهذا نهج تتبعه كل الشركات العامة في السعودية بتوجيهات من القيادة السياسية، لخلق فرص عمل للشباب السعودي والحد من ظاهرة البطالة بين الشباب، وفيما يلي التخصصات المطلوبة وطريقة التقديم على الوظائف.

رابط التقديم لوظائف السعودية للكهرباء

يمكن لكل من ينطبق عليهم شروط التقديم الدخول على البوابة الإلكترونية للشركة السعودية للكهرباء، والتسجيل على الوظيفة التي تناسب مؤهله وفق المطلوب في الإعلان.

التخصصات المطلوبة في وظائف الشركة