إذا عشّر فشّر

بعد إنقضاء اليوم العاشر من شهر رمضان نسمع دائماً من كبار السن أمثال جميلة ذات معنى كبير، علينا أن نتفكر ونتدبر معانيها.

المثل المديني (إذا عشّر فشّر)

والبعض يقول (إذا عشّر بشّر)

كما أنه هناك من يقول (إذا عُشّر هُشّر)

مهما تباينت الأمثال إلا أنها تجتمع في المضمون، وهو إنتهاء الثُلث الأول من شهر رمضان واقتراب إنتهاء هذا الشهر الفضيل.

فهي أياماً معدودات قصيره لا تحتمل التقصير ولا التأجيل، بل تتطلب الجد والعمل والاجتهاد بتلاوة القرآن الكريم والمنافسة في الطاعات والعبادات كما أخبرنا الله عز وجل (وفي ذلك فليتنافس المتنافسون).

فلا يغيب عن ذهنك أهلك وجيرانك ومن هم في حاجة إلى دعوة خالصة منك، أو تقديم يد العون.

لنقتدي بأسوتنا عليه الصلاة والسلام حيث أنه كان جواداً وأجود ما يكون في شهر رمضان يكثر من الصدقة والإحسان، وتلاوة القرآن، والصلاة، والذِّكر، والاعتكاف.

فهي أيام معدودة تمضي سريعاً.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمثال جميلة….بقلم : سلطان عبدالرؤوف حلمي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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