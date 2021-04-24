الصحة في الأحساء تؤكد على اهمية الرضاعة الطبيعية.

علي بن زيد – الأحساء

أكدت الصحة في الأحساء أهمية الرضاعة الطبيعية للمرضع والرضيع ودورها في وقاية الطفل من الأمراض والعدوى ، وتساعد على النمو الجيد.

بلغت البرامج التوعوية والتثقيفية مايقارب 79023

افادت الصحة أن الرضاعة الطبيعة لها فوائد من حيث تأمين العناصر الغذائية اللازمة ، وتقوي مناعة الطفل ، كما أن حليب الأم سهل الهضم بعكس الحليب الصناعي ، ويقلل الإصابة بالمغص والإسهال والإصابة بالسمنة والسكري ويقلل الإصابة بحساسية الحليب والإكزيما .

وأضافت أن الرضاعة الطبيعية للأم تقوي الترابط بين الأم والرضيع وتساعد على منع النزيف بعد الولادة كما تساعد على عودة الرحم إلى حجمه الطبيعي ، كما أن الرضاعة الطبيعية مانع طبيعي للحمل ويقلل الإصابة بالسكري وسرطان الثدي والمبيض .

وتأتي هذه الأنشطة التوعوية تواصلاً للجهود التي تقوم بها وزارة الصحة للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيز الوعي الصحي، والحث على إتباع السلوكيات السليمة.