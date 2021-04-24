نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة جود الإسكان: معايير تقديم الدعم السكني للمستفيدين في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة جود الإسكان هي إحدى المنصات الالكترونية التابع لمؤسسة لإسكان التنموي الأهلية في المملكة العربية السعودية، وتهدف منصة جود الإسكان إلى تقديم الدعم السكني للفئات الأكثر احتياجاً من المواطنين في المملكة العربية السعودية، والذين لايستطيعون دفع الإيجارات الشهرية، أو حتى تملك مسكن مناسب لهم، وهو الأمر الذي تقوم به منصة جود الإسكان في المملكة العربية السعودية.

منصة جود الإسكان

وتقوم منصة جود الإسكان بعرض الحالات التي تحتاج إلى الدعم السكني التي تقدمه المنصة للمستفيدين، وتقوم أيضاً بعرض المساهمة للحالات بعينها، من خلال تحديد المبالغ التي تحتاج إليها كل حالة، وفي حال تم التبرع للحالة يتم تحديد نسبة اكتمال المبلغ المطلوب، حتى يصل إلى نسبة 100%، ومن ثم يتم توفير مايحتاج إليه الشخص المستفيد سواء دفع الإيجار أو توفير مسكن جيد.

معايير دعم منصة جود الإسكان

وتقوم منصة جود الإسكان بتقديم الدعم السكني للفئات الأكثر إحتياجاً في المملكة العربية السعودية من خلال عدة معايير تقوم بها المنصة من أجل تقديم الدعم للمستفيدين، وتخضع هذه المعايير للدقة والشفافية من أجل تقديم الدعم السكني، ولعل أبرز هذه المعايير هي:

ضعف القدرة المالية.

البعد الاقتصادي.

البعد الديموغرافي.

البعد السكني.

البعد الاجتماعي.

البعد الصحي.

وتحتوي هذه المعايير على عدد من المتغييرات ويكون لكل متغير وزن نفسي، حيث يتم حساب درجة القدرة المالية له، ويتم اعتبار الشخص مستحق للدعم وضعيف القدرة المالية إذا ما تحققت درجة القدرة المالية على المعايير السابقة بنسبة 60% أو أقل منها.

ويعد الشخص الضعيف اقتصادياً حسب المعايير السابقة هو الشخص الذي لايتمكن من دخله من تحقيق الحد الأدنى من الحاجات الأساسية للحياة سواء من مأكل، ومسكن، والتعليم، والمواصلات، والمسكن، والملبس، والصحة، وهي الأمور الواجب توافرها لدى كافة المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، حيث تعد هذه الأمور هي الحد الأدني للمعيشة داخل المملكة.

رابط منصة جود الإسكان

ومن أجل الدخول إلى منصة جود الإسكان على الإنترنت فكل ماعليكم هو التوجه إلى رابط منصة جود الإسكان من خلال زيارة www.joodeskan.sa ومن ثم يمكنكم التصفح للحالات التي تحتاج إلى تقديم الدعم السكني، والقيام بالمساهمة في تقديم هذا الدعم، أو يمكن للمستفيدين عرض الحالات الخاصة بهم، وتقوم المنصة بعمل لجان معاينة قبل عرضها على المنصة الالكترونية أما المساهمين من أجل المساهمة في تقديم الدعم السكني لهم عبر المنصة.