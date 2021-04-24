وظائف الشركة السعودية للكهرباء 1442 عبر رابط se.com.sa وظائف إدارية وهندسية

وظائف الشركة السعودية للكهرباء، من الموضوعات التي يتم البحث عنها بصفة مستمرة من المواطنين السعوديين، نظراً للمميزات التي تقدمها الشركة للموظفين لديها، وخلال الساعات الأخيرة أعلنت الشركة عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف، الإدارية والهندسية لحملة البكالوريوس من السعوديين، وخلال السطور القادمة سنوضح لكم المسميات الوظيفية المطلوبة، والتخصصات الواجب توافرها لكل وظيفة، كما نضع بين أيديكم رابط الموقع الإلكتروني للشركة للدخول عليه والاطلاع على التفاصيل والتقديم.

رابط توظيف الشركة السعودية للكهرباء

الدخول على الموقع الإلكتروني للشركة السعودية للكهرباء “se.com.sa“.

الضغط على العمل معنا.

ثم الدخول على الوظائف.

كتابة بيانات المتقدم.

الوظائف المطلوبة والتخصصات الواجب توافرها لكل وظيفة

محلل مالي للحاصلين على درجة البكالوريوس في التخصصات التالية “المالية، المحاسبة، إدارة المخاطر، التأمين، إدارة الجودة” أو ما يعادلها.

ممثل العقود للحاصلين على بكالوريوس في “الهندسة الصناعية، الهندسة الكهربائية” أو ما يعادلها.

محلل تطوير الأعمال للحاصلين على بكالوريوس في “الهندسة الكهربائية، الهندسة الصناعية” أو ما يعادلها.

محلل التطوير التنظيمي للحاصلين على بكالوريوس في “الموارد البشرية، إدارة أعمال، التطوير التنظيمي” أو ما يعادلها ويفضل درجة الماجستير.

محلل إدارة المخاطر المؤسسية للحاصلين على بكالوريوس في “التخصصات المالية، التخصصات الإدارية” أو ما يعادلها.

مميزات العمل في الشركة السعودية للكهرباء

الحصول على راتب شهري أساسي حسب كل تخصص. تأمين طبي. بدل سكن بنسبة 25%. بدل نقل. بدل وردية للعمال الذين يعملون بنظام الورديات. جائزة للخدمة المستمرة. برنامج الصندوق التعاوني لدعم الموظفين. برامج تدريب وتطوير للموظفين. برامج للقروض السكنية.

الشركة السعودية للكهرباء

هي شركة رائدة في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية، وتُعد من أكبر الشركات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إنتاج الطاقة، تهتم الشركة بتوفير خدماتها بأعلي معايير الكفاءة، كما تسعي دائماً لضم الكفاءات الوطنية التي تستفيد منها في تطوير ونمو الشركة، مما جعل نسبة توطين العمالة بالشركة تخطت نسبة 92% عام 2018، لذالك تقوم بالإعلان عن وظائف لمختلف التخصصات بصفة مستمرة.