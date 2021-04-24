نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مزايا بطاقة تمكين الائتمانية من بنك البلاد أفضل فيزا تقسيط وسحب كاش بدون هامش ربح في المقال التالي

عمر شويل - جدة مزايا بطاقة تمكين الائتمانية من بنك البلاد أفضل فيزا تقسيط وسحب نقدي كاش بدون هامش ربح، هي بطاقة فيزا غير تقليدية وفريدة من نوعها لما توفره من مزايا متعددة قلما تجدها في البطاقات الائتمانية، فور إصدارها تصدرت كثير من مواقع التواصل الاجتماعي بسبب المزايا التي تحملها والتي تستحق التجربة، فهي تعتبر أفضل بطاقة ائتمانية لتقسيط المشتريات على فترات سداد ميسرة وبدون هامش ربح، كما أن رسوم السحب النقدي قليلة للغاية وهي بالفعل أقل رسوم سحب كاش بين بنوك السعودية، حتى أن البعض يعتبر بطاقة تمكين البلاد بمثابة قرض حسن، لذا فسوف نتناول اليوم جميع مزايا بطاقة تمكين المُقدمة من بنك البلاد بالاضافة إلى شروط اصدار البطاقة والحصول عليها، وماذا يحدث في حال تعثرت في سدد أقساط فيزا تمكين البلاد؟.

مزايا بطاقة تمكين الائتمانية بنك البلاد

تُعد أهم مزايا بطاقة تمكين المُقدمة من بنك البلاد أنه يمكنك إستخدام كامل الحد الائتماني مُشتريات أو إستخدام 30 % كاش، ويتم سداد ما يمثل قيمة 5 % من المبلغ أو 200 ريال بدون أرباح شهرية، على سبيل المثال إذا كان حدك الائتماني 10 ألاف ريال واستخدمت من البطاقة 5 ألاف ريال كمشتريات، يتم سداد مبلغ شهري قيمته 5 % أو 200 ريال أيهما أعلى وبدون هامش ربح، وفي هذا المثال يتم سداد مبلغ شهري 250 ريال فقط بدون ربح، كما أن تاريخ استحقاق سداد بطاقة تمكين البلاد هو تاريخ 25 من الشهر الميلادي، ولكن يجب العلم بأن تاريخ السداد فيما سبق كان يوم 20 من كل شهر، وكان هذا يسبب تعثُر في السداد لدى كثير من العملاء بسبب نزول الرواتب بعد تاريخ استحقاق السداد.

ومن مزايا بطاقة تمكين أيضاً أن رسوم السحب الكاش 20 ريال فقط وهي قليلة للغاية، بعكس الكثير من البطاقات الائتمانية التي تحتاج 75 ريال للسحب أو 3.5 %، وهذا يعني أنه إذا كان حدك الائتماني 10 ألاف يُسمح لك بسحب 30 % وهذا يعني 3000 ريال وحينها يتم سحب 20 ريال فقط من قبل البنك كرسوم للسحب النقدي، كما أن الأقساط بدون أرباح داخل المملكة ولكن إذا قمت بالسحب خارج المملكة بعُملة الدولار مثلاً سيقوم البنك بسحب 1.15 % فارق للعُملة، كما يُمكنك إستخدام فيزا تمكين البلاد الائتمانية في جميع المحال التجارية وتقسيطها بدون أرباح، بعكس البطاقات الائتمانية الأُخرى التي تشترط استخدامها في محال بعينها.

شروط اصدار فيزا تمكين البلاد

من أهم شروط استخراج بطاقة تمكين الائتمانية أفضل فيزا تقسيط من بنك البلاد تحويل راتب بحد أدنى 3000 ريال، وإذا كنت عميل لبنك أخر غير بنك البلاد يُشترط أن يبلُغ راتبك 10 ألاف ريال على الأقل ليتم اصدار البطاقة، كما يجب الانتظام في سداد الأقساط الشهرية للبطاقة يوم 25 من كل شهر ميلادي كما ذكرنا، والجدير بالذكر أن رسوم إصدار البطاقة السنوية 400 ريال وإذا فقدت البطاقة يمكنك إعادة إصدارها بمبلغ 100 ريال وهي نفس رسوم البطاقة الإضافية.

ماذا يحدث في حالة التأخير في السداد؟

إذا تعثرت في السداد أو تأخرت عن سداد القسط المستحق عن استخدام فيزا تمكين بنك البلاد سواء للسحب النقدي أو للمشتريات لمدة ثلاثة أشهر متتالية، فسوف يتم تسجيلك في سبا كمُتعثر، وهذا يعني أنك على سبيل المثال إذا أصدرت البطاقة اليوم واستخدمتها في الغد بقيمة خمسة ألاف ريال، وفي تمام يوم 25 من الشهر الميلادي تعثرت في السداد أو تأخر نزول الراتب فهذا يُعتبر تأخير، وفي حالة تكرار الأمر لثلاثة أشهر متتالية فسوف يتم التسجيل في سبا كمُتعثر للسداد، لذا فيجب عليك التأكد من سداد أقساط بطاقة تمكين الائتمانية من بنك البلاد في موعدها.

وبذلك نكون قد استعرضنا معكم كافة المعلومات المتوفرة عن بطقة تمكين بنك البلاد الائتمانية، حيث تحدثنا من خلال موضوعنا عن المزايا الرائعة التي يمكنك الاستفادة منها في حالة حصولك على فيزا تمكين البلاد، والتي تعد أحد أفضل بطاقات تقسيط المشتريات مع إمكانية السحب النقدي برسوم قليلة، كما أوضحنا كافة الشروط المطلوبة للحصول على البطاقة والاستفادة من مزاياها المتعددة.