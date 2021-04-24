تمويل شخصي الشركة السعودية للتمويل ..  مزايا تمويل الأفراد ورابط التقديم

تمويل شخصي الشركة السعودية للتمويل ، يعد أحد أفضل التمويلات على مستوى المملكة والذي يصل إلى حوالي 500,000 ريال سعودي، كما أنه يتوفر على نوعين من التمويلات الأول تمويل شخصي بدون كفيل والثاني مع كفيل، حيث يصل مبلغ التمويل دون كفيل إلى 100,000 ريال سعودي، بينما يصل مبلغ التمويل الكامل إلى 500,000 ريال سعودي، في حال توفر الكفيل، وعبر هذا التقرير نستعرض رابط التمويل الشخصي من الشركة السعودية للتمويل بالإضافة إلى مزايا القرض، والمستندات المطلوبة وطريقة التقديم أيضا.

تمويل شخصي الشركة السعودية للتمويل وأهم المزايا المقدمة رفقة التمويل

يمتاز تمويل الأفراد بأنه يحتوي على نوعين مختلفين كما ذكرنا في مقدمة التقرير، الأول سيبدأ من 500,000 ريال، والثاني إلى 100,000 ريال بدون كفيل، كما أن هذا التمويل يمتاز أيضا بأنه لا يحتاج إلى تحويل الراتب، وفيما يلي مزايا القرض الشخصي للشركة السعودية:

بدون كفيل يصل إلى 100 ألف ومع كفيل يصل إلى 500.000 ريال إجمالي التمويل

لا يحتاج إلى تحويل الراتب

توفر هامش ربح منافس ويمكنكم مراجعة المعدل السنوي من خلال صفحة التمويل

النسبة الإجمالية للاستقطاع تصل إلى 60% تقريبا

هناك إمكانية من أجل التسديد المبكر في حال أراد المستفيد ذلك.

ما هي المستندات والأوراق المطلوبة للحصول على قرض الشركة السعودية للتمويل

يلزم العميل عدة أوراق وثبوتيات من أجل إتمام معاملة الحصول على التمويل الجديد للشركة السعودية للتمويل والأوراق هي:

توفير كشف حساب بنكي في الشهور الثلاثة الأخيرة

توفير تعريف بالراتب

تعبئة طلب التمويل إلكترونيا في موقع البنك.

إليكم رابط تقديم طلب تمويل الأفراد الجديد للشركة السعودية للتمويلات