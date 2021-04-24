٧٦١.١٩٤ مستفيد من خدمات التطوع في التوعية والتثقيف الصحي

علي بن زيد – الأحساء

أعلنت صحة الاحساء، عن وصول خدمات تطوعية في التوعية والتثقيف الصحي إلى أكثر من 761,194 مستفيد في مختلف المنشآت التي تبلغ عددها 5785 خلال ثلاثة اشهر من الجهود المكثفة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وذلك في الفترة من 1 يناير إلى 22 ابريل 2021.

وأكمل المتطوعون والمتطوعات البالغ عددهم في الميدان 383، أكثر من 21,677 ألف ساعة تطوعية شملت البرامج التوعوية والتثقيفية لجميع افراد المجتمع.

يذكر أن مركز التطوع الصحي تأسس حديثاً في وزارة الصحة كأحد مبادرات برنامج المشاركة المجتمعية ضمن برنامج التحول الوطني لوزارة الصحة، ويهدف المركز إلى إدارة التطوع الصحي وتنظيمه والمشاركة في وضع الت شريعات والأنظمة وأسس مراقبة التطوع الصحي في الوزارة.