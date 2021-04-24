دوت الخليج – هيئة التحرير

تذمرعدد من سكان الأحياء في المدينة وخصوصا في أحياء المخططات الجديدة مثل شوران من كثرة وجود المطبات الصناعية ،و قيام بعض سكانها بوضع مطبات صناعية في الشوارع وبطريقة عشوائية ومزعجة لمرتادي الطريق من السيارات حيث يعرض مركباتهم للتلف، وتساءلوا هل المطبات الصناعية وجدت لحل مشاكل السرعات وتقليل نسبة الحوادث أم العكس وفي الصورة لازال الطريق يهدد قائدي السيارات نتيجة جرف مياه الأمطار لمنسوب الطريق العام الفرعي برغم وضع حواجز صناعية إلا أن المشكلة لازالت قائمة وصورة مع التحية لإدارة الطرق وأمانة المنطقة .. بضرورة اتخاذ الإجراء الآزم حفاظاً على سلامة مرتادي الطريق من قائدي المركبات

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المطبات الصناعية .. ومنسوب الطريق هل من تدخل سريع من الجهات المختصة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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