شروط التمويل الشخصي بنك البلاد وطريقة إعادة التمويل

شروط التمويل الشخصي بنك البلاد نقدمها لكم اليوم لكل راغبي الحصول على إحدى حلول التمويل الشخصي بنك البلاد، حيث يعتبر بنك البلاد أفضل بنك للتمويل الشخصي إذ يقوم البنك بالحصول على أقل نسبة في التمويل الشخصي ولذا يقوم العديد من الأفراد بالتساؤل كم يعطي بنك البلاد قرض شخصي ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على شروط التمويل الشخصي بنك البلاد.

شروط التمويل الشخصي بنك البلاد

تتعدد شروط التمويل الشخصي بنك البلاد بتعدد برامج التمويل الشخصي المتاحة من البنك للعملاء، حيث يقوم البنك من خلال هذه الشروط بضمان حقه في استرداد الأموال المقترضة مرة أخرى.

شروط الحصول على تمويل الأسهم من بنك البلاد

ألا يقل عمر المتقدم للحصول على التمويل عن 18 عامًا.

أن يكون لدى العمل حساب جار لدى بنك البلاد.

أن يكون العميل موظف بالفعل بإحدى المنشآت المعتمدة لدى البنك.

في كل الأحوال يجب ألا يقل راتب السعودي عن 3000 ريال، وغير السعودي عن 3500 ريال سعودي.

شروط الحصول على التمويل التكميلي من بنك البلاد

ضرورة أن يكون لدى العميل حساب جار لدى بنك البلاد.

يجب أن يكون العميل موظف بالفعل بإحدى المنشآت بالقطاع العام أو الخاص مع ضرورة أن تكون هذه المنشأة معتمدة من قبل البنك.

ألا يقل الدخل الشهري للعميل عن 3000 ريال للسعوديين و3500 ريال لغير السعوديين.

شروط الحصول على إعادة التمويل من بنك البلاد

يجب أن يكون العميل قد سدد ما قيمته 20% من قيمة التمويل القائم، وعدم وجود متأخرات على نفس التمويل.

أن يكون العميل على رأس العمل في منشأة بالقطاع العام أو الخاص على أن تكون معتمدة من قبل البنك.

أن يكون راتب العميل لا يقل عن 3000 للسعوديين و3500 لغير السعوديين.

شروط الحصول على برنامج سداد المديونية من بنك البلاد

ألا يقل عمر المتقدم للحصول على هذا البرنامج عن 21 عامًا.

يجب أن يكون لدى العميل حساب جار بالبنك.

يجب أن يقوم العميل بتحويل الراتب إلى بنك البلاد.

أن يكون العميل يعمل بالفعل بإحدى منشآت القطاع العام أو الخاص المعتمدة من بنك البلاد.

ألا تقل قيمة الدخل الشهري عن 3000 للسعوديين و3500 لغير السعوديين.

شروط الحصول على الرهن العقاري من بنك البلاد