مؤسسة التقاعد خدمات المستفيدين الإلكترونية للمتقاعدين بالمملكة

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عمر شويل - جدة مؤسسة التقاعد خدمات المستفيدين الإلكترونية بالمملكة، تقدم مؤسسة التقاعد لجميع مستفيديها العيد من الخدمات، فإن المؤسسة تتيح للجميع الاستفادة من خدمات المتقاعدين بشكل إلكتروني، حيث تتميز خدمات المتقاعدين بتوفير الوقت والمجهود علي المواطنين بالمملكة العربية السعودية، فإن المؤسسة العامة للتقاعد تبذل أقصي جهد تقدم أفضل الخدمات لراحة المواطنين المستفيدين منها، كما أنها تعمل علي سد أحتياجات المواطنين الضرورية، ويمكن لجميع المواطنين المتقاعدين المستفيدين التعرف علي خدمات المؤسسة الإلكترونية من خلال موقعنا الإلكتروني.

مؤسسة التقاعد خدمات المستفيدين

هناك خدمات إلكترونية كثيرة لمؤسسة التقاعد تعمل علي تحقيق أهداف المؤسسة، فإن المؤسسة توفر الخدمات لكل مواطن مستفيد منها تتميز بالسهولة واليسر، فتلك الخدمات تكون متكاملة وتتم جميع إجراءاتها إلكترونيا بدون الحاجة إلي الذهاب إلي المقر الرسمي للمؤسسة، ويجب علي كل مواطن يقوم بالتسجيل في المنصة ليتمكن من الاستفادة من خدماتها الإلكترونية، للدخول للخدمات لابد من القيام بتسجيل الدخول من خلال بوابة النفاذ الموحد للمؤسسة أو عن طريق بوابة المؤسسة العامة للتقاعد الرسمية، فإن بعض الخدمات الإلكترونية هي كالتالي:

إرسال إخطار عودة للعمل.

القيام بحجز موعد إلكترونيا.

تتيح خدمة تظلم علي قرارات المؤسسة.

خدمة حاسبة المعاش التقاعدي.

توفر خدمة تعريف المعاش.

يقوم المتقاعد بالتحقق من التعريف بالمعاش.

من هو المتقاعد بالمملكة؟

المتقاعد هو مواطن يعمل كموظف مدني أو عسكري في المملكة العربية السعودية، هناك قوانين وضوابط وشروط للعمل والتقاعد تطبق علي جميع المواطنين، فعندما تتحقق شروط التقاعد تعتبر خدمته منتهية حسب نظام العمل المطبق، ولذلك يتم صرف مكافأة أو معاش استحقاقي للتقاعد.

التسجيل بالمؤسسة العامة للتقاعد

إن كل شخص متقاعد في المملكة بموجب نظام من أنظمة التقاعد في قطاع عمله سواء مدني أو عسكري يجب أن يسجل في المؤسسة العامة للتقاعد بالمملكة، ذلك التسجيل يتمكنوا من الاستفادة من خدمات وصرف رواتب معاشات التقاعد، خطوات التسجيل في المؤسسة كالتالي: