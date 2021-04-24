التسجيل في منصة إحسان الخيرية 1442 أهدافه ومزاياه المتعددة تعرف عليها الآن

التسجيل في منصة إحسان الخيرية، أصبح في الفترة الأخيرة من أهم الأشياء التي يبحث عنها الكثيرون، وخصوصاً في شهر رمضان المبارك، لتقديم العديد من الأعمال الخيرية وتوصيلها لمن يستحقها، تتشارك منصة إحسان الخيرية في مشروعاتها مع القطاع الحكومي والقطاع الخاص، والقطاع غير الربحي، وبعض القطاعات الأخرى، وتقوم بإدارتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، حيث تثمن مجهود ووثبات المتبرعين نحو الأعمال الخيرية.

التسجيل في منصة إحسان الخيرية 1442

هى منظمة خيرية، تعمل لأجل المصلحة العامة وتحقيق العمل الخيري، حيث تهدف لتوصيل ومساعدة من يحتاج الدعم من المحتاجين، والفقراء والأرامل، ودفع ديون المدينون في السجون، وتزويج الفتيات غير القادرات واليتامى، في الفترة الماضية تمكنت المنصة من جمع تبرعات تصل إلى 300 مليون ريال سعودي، حيث قام الملك سلمان، وولي عهده وولده محمد بن سلمان بالتبرع بملبغ 30 مليون ريال سعودي، وشركة موبيلي، وأرامكو، والعديد العديد من القطاعات الحكومية وغير الحكومية.

أهداف ومزايا منصة إحسان الخيرية

تساعد المنصة المتبرع في توفير الوقت والمجهود لتوصيل لتبرعاته إلى من يستحق، وتعلم المتبرع بكافة المجالات التي يمكن إنفاق تبرعه فيها، وتسمح له متابعة تبرعاته السابقة والحالية، حيث تعمل المنظمة على زيادة وتقوية القيم الإنسانية في المجتمع بين كافة الأفراد.

تغطي منصة إحسان العديد من المجالات التي يمكن وضع التبرع فيها سواء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، في العديد من القطاعات منها الصحة والأوقاف والتعليم وغيرها الكثير، تتميز منظمة إحسان الخيرية بقدر عالي من الأمن، لأنها تخضع لمراقبه وإدارة من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، ومن المميز أيضًا في المنصة إمكانية تقديم تبرع من شخص بالنيابة عن شخص أخر من خلال ما يسمى (هدية إحسان)، لتقوية الترابط والعلاقات بين أفراد المجتمع.