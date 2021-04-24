طريقة استخراج النتيجة من منصة مدرستي 1442

استخراج النتيجة من منصة مدرستي يعد من ضمن أكثر الأشياء التي تهم الكثير من الطلاب وأولياء الأمور في المملكة العربية السعودية وذلك من أجل الحصول علي نتيجة الفصل الدراسي بعد إنتهاء الاختبارات التي تقوم بها الوزارة بعد الانتهاء من شرح كل المواد في السنة الدراسية.

استخراج النتيجة من منصة مدرستي

منصة مدرستي هي واحدة من ضمن المنصات الدراسية التابعة لوزارة التعليم في المملكة العربية السعودية وتعمل هذه المنصة علي تعليم الطلاب عن بعد وخاصة من بعد توقف الدراسة في المملكة العربية السعودية نتيجة لإنتشار فيروس كورونا المستجد، وتحتوي تلك المنصة علي العديد من الأمور التي تساعد الطالب في التعلم عن بعد وإجراء الاختبارات بشكل مباشر وأيضاً القيام بتحميل الكتب والاستعلام عن النتائج.

طريقة تسجيل الدخول في منصة مدرستي

منصة مدرستي تكون متاحة لكل من الطلاب والمعلمون وأولياء الأمور من أجل الاستفسار عن النتائج ومتابعة الأبناء في المرحلة التعليمية ويمكن تسجيل الدخول في المنصة عن طريق أتباع الأتي:

الذهاب إلي موقع منصة مدرستي علي الشبكة العنكبوتية.

تكتب أسم المستخدم الخاص بحسابك في نظام نور.

بعد ذلك تكتب رقم السر الخاص بحساب نظام نور.

إدخال رقم الرمز المرئي الموجود في الصورة.

بعد ذلك تقوم بالضغط علي زر الدخول.

خطوات استخراج النتيجة من منصة مدرستي

يمكن إن تقوم بالاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي من خلال منصة مدرستي التعليمية حيث يكون ذلك عن طريق القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص في السطور التالية: