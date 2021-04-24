رابط نظام نور للاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية 1442

الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية 1442 من نظام نور يعتبر ذلك واحد من ضمن أكثر الأشياء التي يبحث عنها الكثير من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية وذلك من أجل معرفة نتيجة الطلاب والطالبات في الصفوف الدراسية المختلفة للفصل الدراسي الحالي بمجرد أن يتم الإعلان عنها من قبل وزارة التعليم.

نتائج الطلاب برقم الهوية 1442

تقوم وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن نتائج الطلاب علي موقع نظام نور علي شبكة الأنترنت حيث إن هذا الموقع هو الموقع المتخصص في نشر نتائج الطلاب ودرجات المواد وأيضاً طباعة الشهادات النهائية للسنوات الدراسية كما يعمل النظام بشكل كبير لتوضيح لأولياء الأمور حالة ومستوي الطالب في الدراسة.

طريقة تسجيل ولي الأمر في نظام نور

يمكن لولي الأمر إن يقوم بإنشاء حساب في موقع نظام نور الإلكتروني عن طريق القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تكون في السطور التالية:

الولوج إلي صفحة نظام نور علي شبكة الأنترنت.

تقوم باختيار من الصفحة الرئيسية إنشاء حساب جديد.

بعد ذلك تقوم بكتابة أسم المستخدم.

تحديد الجنسية الخاصة بك من قائمة الجنسيات.

بعد ذلك تقوم بكتابة رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة في المربع المخصص له.

إدخال جميع البيانات الشخصية التي تتطلب منك في الأماكن المخصص لها.

كتابة رقم الهاتف المحمول المسجل في نظام أبشر.

بعد ذلك تكتب رقم السر لحسابك.

الضغط علي زر التسجيل.

الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية 1442

تقوم وزارة التعليم بنشر نتائج الطلاب مباشرة بعد إنتهاء الاختبارات والقيام بتصحيح أوراق الطلاب ويستطيع الطالب أو ولي الأمر الاستعلام عن النتيجة عبر القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تكون في النحو التالي: