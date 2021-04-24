نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض التمويل الشخصي بنك البلاد وطرق سداد المديونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض التمويل الشخصي بنك البلاد يقدمها للعملاء الراغبين في الحصول على التمويل الشخصي لسد احتياجاتهم الطارئة والتي قد يحتاجون إليها بصورة ضرورية، ويقدم بنك البلاد التمويل الشخصي من خلال أكثر من برنامج تمويلي مختلف يناسب جميع الفئات ويلبي احتياجاتهم ونظرًا لكونه أقل البنوك نسبة في التمويل الشخصي فإن الأفراد يقبلون عليه بصورة كبيرة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على عروض التمويل الشخصي بنك البلاد.

عروض التمويل الشخصي بنك البلاد

من أهم حلول التمويل الشخصي بنك البلاد إمكانية الرهن العقاري للحصول على الأسهم، وكذلك إمكانية سداد المديونية على العميل لأي بنك آخر ومن ثم إعادة هيكلة هذه المديونية لدى بنك البلاد.

تمويل الأسهم من بنك البلاد

من خلال هذا البرنامج يستطيع العملاء الحصول على التمويل الشخصي الخاص بهم من خلال شراء الأسهم عن طريق البنك ومن ثم إعادة الاستفادة منها عن طريق البيع والحصول على المقابل النقدي أو الإضافة إلى المحفظة الخاصة بالعميل.

التمويل التكميلي من بنك البلاد

يعمل هذا البرنامج من برامج التمويل الشخصي لبنك البلاد على الحصول على تمويل إضافي مرن بحسب نسبة السداد التي تم سدادها من التمويل الشخصي الأساسي الذي تم الحصول عليه بالفعل.

إعادة التمويل من بنك البلاد

من خلال هذا البرنامج المميز من برامج التمويل الشخصي لبنك البلاد يمكن للأفراد سداد التمويل الحالي ومن ثم الحصول على تمويل جديد بفترة سداد جديدة وإضافة قيمة التمويل المستحقة على الفترة الجديدة.

الرهن العقاري من بنك البلاد

يسمح هذا البرنامج للعملاء بشراء الأسهم المحلية عن طريق التقسيط ومن ثم إعادة بيعها أو إضافتها إلى المحفظة الخاصة بهم وكل هذا يتم عن طريق رهن العقار الخاص بهم والمقدم للبنك.

سداد المديونية من بنك البلاد

قد يحصل الفرد على تمويل شخصي من أي بنك آخر ويتعثر في السداد أو أن تكون نسبة الفائدة الخاصة بهذا البنك عالية لذا فمن خلال خدمة سداد المديونية للتمويل الشخصي يقوم بنك البلاد بسداد مديونية العمل لدي هذا البنك وإعادة تقسيطها للعميل بعد تحويل الراتب الخاص به إلى بنك البلاد ويستطيع أيضًا الحصول في هذا الوقت على كافة الخدمات المقدمة من البنك.