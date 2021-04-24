نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الحصول على إعفاء بنك الراجحي والمستندات المطلوبة في المقال التالي
قروض الراجحي للمتقاعدين يقدم بنك الراجحي ضمن الخدمات العديدة التي يقدمها للعملاء خدمة قرض الراجحي للمتقاعدين، كما يقدم المصرف الكثير من القروض المختلفة الأخرى لكافة الأشخاص، أي كان طبيعة هؤلاء الأشخاص متقاعدين، مقيمين، أو مقيمين، من المعروف أن بنك الراجحي من أكبر البنوك السعودية.
قروض الراجحي للمتقاعدين
خص بنك الراجحي المتقاعدين وأسرهم تبعاً للفترة التي قام القانون بتحديدها، حيث أن القروض الخاصة بالمتقاعدين سيتم سدادها إما على دفعة واحدة أو على عدد من الدفعات على شكل أقساط، يقوم البنك بتحديد المدة التي سيتم الفترة الخاصة بسداد هذه الأقساط، كما يقوم بتنظيم بعض القواعد والشروط، كما تم وضع قيمة المستحقات الخاصة بالمتقاعدين وأسرهم.
كما يعد من أهم التمويلات التي يقوم البنك بتقديمها أيضاً هي تمويل شخصي بدون تحويل راتب، والتي تعد أيضاً من أهم القروض التي يحرص بنك الراجحي على تقديمها لعملائه وطبيعة الشروط الذي يحددها البنك للحصول عليها.
الأوراق المطلوبة للحصول على قروض الراجحي للمتقاعدين
- ملء النموذج الخاص بطلب التمويل الشخصي.
- صورة ضوئية خاصة بالهوية الشخصية.
- تقديم شهادة التقاعد من المؤسسة العامة للتقاعد الخاصة بموظفي القطاع، والتأمينات الاجتماعية للسادة موظفين القطاع الخاص.
- قرض شخصي دون القيام بتحويل الراتب.
- مبلغ التمويل يتوقف على قيمة الراتب الشخصي، فترة السداد الخاصة بالتمويل هي ستون شهر.
- الحد الأدنى للراتب الشهري هي 1900 ريال سعودي، حتى يحق للموظف الحصول على التمويل.
- رسوم السداد المبكرة تكون تكلفتها هي ثلاثة شهور، يتم احتسابها على الفائدة المتناقضة.
- ليس هناك رسوم تكافل خاصة.
- يشترط تمتع المتقدم بالأهلية الكاملة.
- قيمة القروض الميسرة للمتقاعدين هي 50000 آلاف ريال سعودي.
- رسوم السداد المبكرة مدتها ثلاثة شهور.
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