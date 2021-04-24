طريقة الحصول على إعفاء بنك الراجحي والمستندات المطلوبة

قروض الراجحي للمتقاعدين يقدم بنك الراجحي ضمن الخدمات العديدة التي يقدمها للعملاء خدمة قرض الراجحي للمتقاعدين، كما يقدم المصرف الكثير من القروض المختلفة الأخرى لكافة الأشخاص، أي كان طبيعة هؤلاء الأشخاص متقاعدين، مقيمين، أو مقيمين، من المعروف أن بنك الراجحي من أكبر البنوك السعودية.

قروض الراجحي للمتقاعدين

خص بنك الراجحي المتقاعدين وأسرهم تبعاً للفترة التي قام القانون بتحديدها، حيث أن القروض الخاصة بالمتقاعدين سيتم سدادها إما على دفعة واحدة أو على عدد من الدفعات على شكل أقساط، يقوم البنك بتحديد المدة التي سيتم الفترة الخاصة بسداد هذه الأقساط، كما يقوم بتنظيم بعض القواعد والشروط، كما تم وضع قيمة المستحقات الخاصة بالمتقاعدين وأسرهم.

كما يعد من أهم التمويلات التي يقوم البنك بتقديمها أيضاً هي تمويل شخصي بدون تحويل راتب، والتي تعد أيضاً من أهم القروض التي يحرص بنك الراجحي على تقديمها لعملائه وطبيعة الشروط الذي يحددها البنك للحصول عليها.

الأوراق المطلوبة للحصول على قروض الراجحي للمتقاعدين