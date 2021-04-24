شروط القرض الحر الجديدة من بنك التسليف 1442 بالتفصيل

أتاح بنك التنمية الاجتماعية منتجات تمويلية، لخدمة الفئات التي تُريد تحسين دخلها عبر مشروعات خاصّة، حيث يُمكن التعرف إلى شروط القرض الحر الجديدة من بنك التسليف 1442هـ، لتمويل مشروع مركبات النقل، أو غيرها من المشروعات التي تدر دخلا، بدلا من انتشار الوظائف سواء في الحكومة أو القطاع الخاص، خاصة أن هذه القروض لا تحتاج إلى رسوم إدارية، وفي الوقت ذاته ليس لها أي هوامش ربح، ويجري دفع الأقساط الشهرية في 5 سنوات بحدٍّ أقصى.

شروط القرض الحر الجديدة من بنك التسليف 1442

حدّد بنك التنمية الاجتماعية شروط القرض الحر الجديدة من بنك التسليف 1442هـ، خدمة للمواطنين والمواطنات الراغبين في الحصول على هذا المنتج التمويلي، وهي على النحو التالي:

أن يكون طالب التمويل سعودي الجنسية. لا يقل عُمر المتقدم للحصول على القرض عن 18 سنة هجرية ولا يزيد على 60 سنة هجرية، سواء كان مقترض أو كفيل. ألا يتجاوز الدخل الشهري لطالب التمويل 14 ألف ريال. ألا يكون طالب التمويل مدينا لبنك التنمية الاجتماعية بأي قرض مع مراعاة مضي سنة من تاريخ سداد آخر التزام قائم لديه في البنك. اجتياز الفحص الائتماني. لا تتجاوز مدة السداد 40 شهرًا. أن يحدد العميل نشاط العمل الحر الذي يرغب بمزاولته، مع وجود وثيقة أو رخصة تُثبت ذلك. لا تتجاوز قيمة التمويل 60 ألف ريال وفقا للملاءة المالية للضامن مع تحديد حد أعلى لقيمة التمويل بنحو 32 ألف ريال لمن أعمارهم 24 سنة وأقل. أن يقدم طالب التمويل ضمان مُقابل التمويل.

شروط التمويل الحر من بنك التنمية الاجتماعية لشراء سيارة

أما بالنسبة لشروط التمويل الحر من بنك التنمية الاجتماعية لشراء سيارة، فتأتي على النحو التالي:

لا بُد من أن يكون طالب التمويل سعودي الجنسية. لا يقل العمر عن 20 عامًا هجريًّا ولا يزيد عمر العميل أو الكفيل على 60 عامًا هجريًّا عند التقديم للمدنيين و65 عامًا هجريًّا للمتقاعدين. ألا يكون طالب التمويل مدينا لبنك التنمية الاجتماعية بقرض آخر. ولا يتجاوز الدخل الشهري لطالب التمويل عن 14 ألف ريال. أن يُقدم طالب التمويل ضمان مقابل التمويل. اجتياز الفحص الائتماني. عدم وجود مخالفات مرورية. التسجيل في إحدى شركات توجيه المركبات المعتمدة. التأمين على المركبة. ألا تتجاوز مدة التمويل 60 شهرًا. وجود رخصة قيادة سارية المفعول.

خطوات التقديم للحصول على التمويل الحر من بنك التنمية الاجتماعية

فيما يمكن للمواطنين الراغبين في الحصول على التمويل الحر من بنك التنمية الاجتماعية، اتباع الخطوات الآتية: