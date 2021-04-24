نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقيت موعد نزول وصرف معونة الملك سلمان لمستفيدي الضمان الاجتماعي “مكرمة رمضان 1442” في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد نزول وصرف معونة الملك سلمان حيث ينتظر قطاع عريض من المستفيدين من الضمان الاجتماعي من مواطني المملكة مكرمة الملك سلمان والتي تُعرف “بالمكرمة الملكية الرمضانية”، وهي المعونة المادية المقطوعة التي صدر الأمر الملكي بشأنها صباح يوم 20 أبريل 2021، حيث صرح الديوان الملكي بأن تكلفة مكرمة الملك سلمان تبلغ هذا العام 1.9 مليار ريال سعودي، تتكفل بها خزانة المملكة السعودية، وتقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإعداد كشوف بأسماء من تنطبق عليهم الاستفادة من معونة الملك سلمان الرمضانية، وتعمل الوزارة بقدم وساق على سرعة إنجاز تلك الكشوف.

تصريحات وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن إعانة الملك سلمان

وتجدر الإشارة غلى ما صرح به وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية “أحمد الراجحي”، حيث أشاد بالأمر الملكي بصرف معونة رمضان لهذا العام في هذا التوقيت، وأكد الراجحي أن تلم الإعانة “مكرمة رمضان” سيتم توجيهها للمستحقين من مواطني المملكة، وهم مستفيدي الضمان الاجتماعي، والذي تنطبق عليهم شروط الاستحقاق، وأضاف الراجحي بأن موعد صرف ونزول معونة الملك سلمان ستحدد خلال ساعات، وسيتم إيداع مبالغ الاستحقاق في حسابات المستحقين فور الانتهاء من الأمور التنظيمية الخاصة بصرف معونة الضمان الاجتماعي الصادر بشأنها الأمر الملكي.

شروط الاستحقاق في نظام الضمان الاجتماعي الجديد

توقيت موعد نزول وصرف معونة الملك سلمان لشهر رمضان

كما أسلفنا سابقاً أن التوقيت المُحدد لصرف معونة الملك سلمان والخاصة بمكرمة رمضان لم يتحدد بعد، إل أنه يتم حاليا تحديد أسماء المستفيدين من تلك الإعانة، وكذلك قيمة لتك الإعانة لكل مواطن من أرباب الأسر والتابعين لهم، وحسب مصدر مسئول سيتم الصرف في أقرب فرصة.

شروط الاستفادة من برامج الضمان الاجتماعي

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتمية الاجتماعية عن الشروط الخاصة باستحقاقات برامج الضمان الاجتماعي والخاصة برواتب ومعاشات الضمان، وذلك في سعي الوزارة الدائم نحو توفير حياة كريمة وأفضل لمواطنيها من الفئات محدودة الدخل والأكثر حاجة، أما عن أهم تلك الشروط فهي كالتالي:

أن يكون المستحق من مواطني المملكة، أي سعودي الجنسية.

أن يكون أحد والديه سعودي الجنسية.

أن لا يتجاوز دخله الشهري 3000 ريال شهريا.

أن يكون دخل المواطن المستقل أقل من 2600 ريال.

يجب ألا يكون للمستحق من برامج الضمان أملاك عقارية.

يجب أن لا يكون للمستفيد سجل تجاري.

شرط الإقامة الدائمة على أراضي المملكة، ولا تتجاوز مدة إقامته بالخارج عن 90 يوم.

وبذلك نكون قد قدما لكم شرح وافي عن شروط الاستفادة من برامج الضمان الاجتماعي الذي تُشرف عليه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كما تحدثنا عن الموعد المُقرر لمعونة الضمان الاجتماعي والصادر بشأنها أمر ملكي من الملك سلمان، ولأي استفسارات يمكن التواصل معنا من خلال التعليقات.