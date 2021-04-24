الجميع يتساءل عن قيمة زكاة الفطر في السعودية رمضان 2021 وموعد دفعها حتى يتمكنوا من دفعها في موعدها دون تأخيراً خلال شهر رمضان الحالي، خاصةً في ظل أنتشار الوباء وانحسارها في الوضع الافتصادي للمواطنين، لذلك المملكة السعودية أوصت بدفع زكاة الفطر مبكرًا لمساعدة المحتاجين والتخفيف من معاناة الأفراد من تدهور الأوضاع الاقتصادية للبلاد، وكجزء من ذلك أعلنت هيئة علماء المسلمين القياديين في المملكة عن وجوب زكاة عيد الفطر على رب كل أسرة وكل فرد من أفراد أسرته، وأن الزكاة يمكن إخراجها من مال أو حبوب مثل الزبيب والقمح والشعير أو ما يعادل صاع أربعة إمداد.

قيمة زكاة الفطر في السعودية رمضان 2021

تختلف قيمة زكاة الفطر من سنة إلى أخرى ومن دولة إلى أخرى حسب الظروف الاقتصادية لكل دولة في العالم الإسلامي والعربي، وبخصوص المملكة العربية السعودية أعلن دار الإفتاء السعودي عن طريق المفتي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ أن قيمة زكاة الفطر في السعودية 1442هـ تقدر بثلاثة كيلوغرامات من قوة البلاد، أي ما يعادل 25 ريالاً سعودياً لكل شخص.

موعد إخراج زكاة الفطر 2021

وبخصوص موعد إخراج زكاة الفطر 2021، أكد مجلس كبار العلماء أن موعد دفع زكاة الفطر للعام الهجري 1442 والسنة الميلادية 2021 يبدأ من ليلة العيد حتى صلاة العيد، ومسموح به إخراج الزكاة هذا العام قبله بيوم أو يومين، مع مراعاة أوضاع الفقراء والمتضررين.

شددت المملكة العربية السعودية على أهمية الإسراع في إخراج الزكاة لمساعدة الفقراء والمحتاجين والمتضررين من فيروس كورونا، خاصةً بعد أن تسبب وباء كورونا في خسارة الكثير من الناس لوظائفهم ومصدر دخلهم، وأكد علي أن الدين الإسلامي يحذر من التقاعس عن زكاة الفطر أو إهمالها، ليس لأن الزكاة تعتبر إهمالاً للدين الإسلامي وفروضه وواجباته فقط، بل لأن الزكاة أصبحت ضرورة لكل قادراً على مساعدة المحتاج والمتضرر في الأزمات، بالإضافة إلى أن الزكاة ركن من أركان المسلم وأحد الواجبات المفروضة على أي مسلم بالغً عاقلاً، فقد أصبح من ألافتراضات المهمة للغاية بشكل عام لتحقيق العدالة الاجتماعية التي يدعو إليها الدين الإسلامي.