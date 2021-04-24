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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن يُحدد خطوات تغيير رقم الجوال وموعد صرف الدفعة 42 في المقال التالي
حدد برنامج حساب المواطن السعودي 4 خطوات لتغيير رقم الجوال، وقد جاء ذلك من خلال تدوينه قام بها البرنامج من خلال موقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة “تويتر” حيث أعاد البرنامج تذكير المستفيدين بخطوات تغيير رقم الجوال المسجل فى البرنامج وذلك لكي يضمن المستفيد وصول الرسائل والتنبيهات والإشعارات على الرقم الجديد للجوال فى حاله تغييره.
خطوات تغيير رقم الجوال فى حساب المواطن
- تسجيل الدخول إلى برنامج حساب المواطن.
- الضغط على بيانات المستفيد.
- اختيار تغير رقم الجوال.
- الضغط على تأكيد التغيير.
موعد صرف الدفعة 42 رمضان 1442 هجرية
أما عن موعد صرف الدفعة رقم 42 فقد حدد برنامج حساب المواطن توقيت الصرف لهذه الدفعة الخاصة بشهر رمضان المبارك عام 1442 هجرية وذلك يوم 10 مايو 2021 ميلادية، الموافق يوم الاثنين 28 رمضان 1442 وكان البرنامج قد حدد من قبل بأن أي دفعة سيتم صرفها فى اليوم العاشر من الشهر الميلادي إلا إذا صادف هذا اليوم إجازة أسبوعية أو إجازة رسمية فى المملكة العربية السعودية فسيتم تقديمه يوم أو تأخيره يوم.
طريقة التسجيل في حساب المواطن
- الدخول على موقع حساب المواطن.
- من القائمة الرئيسية يتم اختيار تسجيل جديد.
- إدخال رقم الهوية وتاريخ الميلاد بالهجري، ورقم الجوال، وتأكيد رقم الجول، وكتابة رمز التحقق الموجود فى الصفحة.
- قراءة كافة البنود الموجود والموافقة على التعهد واختيار “تسجيل”.
- يتم إرسال رسالة نصية على الجوال الذي أدخلته وبها كلمة مرور مؤقتة لدخول برنامج حسابا لمواطن.
- يتم تسجيل الدخول من خلال رقم الهوية وكلمة المرور المؤقتة المرسلة فى رسالة نصية، وكتابة رمز التحقق والضغط على تسجيل الدخول.
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