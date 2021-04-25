تمويل بأقساط شهرية ميسرة بدون كفيل وبدون تحويل راتب عبر الشركة الوطنية للتمويل

تمويل بأقساط شهرية ميسرة ومرنة يمكنك الحصول عليه من الشركة الوطنية للتمويل بالمملكة العربية السعودية فهي أفضل شركة الآن تمتاز بفترة سداد طويلة الأجل تصل إلى خمسة سنوات تقريباً وبأقل نسبة هامش ربح بالسعودية ويفضل أن يكون عمر المتقدم 21 عام حتى يتم الموافقة على طلب التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب الشهري ومتاح الآن التقديم على قرض الشركة لجميع السعوديين والمقيمين بشرط توفير الضوابط والاحكام التي تطلبها الوطنية للتمويل ولابد من التقديم عبر رابط الحصول على تمويل بدون كفيل ولا تحويل راتب بالتقسيط بإستخدام الموقع الرسمي المقدم من الشركة الوطنية للتمويل

شروط تمويل بدون كفيل وتحويل الراتب من الوطنية للتمويل

أفضل تمويل في المملكة العربية السعودية هو ما يتميز بأنه بدون كفيل وبدون تحويل الراتب ومتوافق مع الشريعة الإسلامية وذلك متوفر في الشركة الوطنية للتمويل ويطلب التمويل النقدي من الشركة بعض الشروط اللازمة للحصول عليه كما يلي بكافة التفاصيل الجديدة

يمنح القرض بداية من عمر 21 عام فأكثر من ذلك للحصول على تمويل الشركة الوطنية للتمويل

قرض الشركة يحتاج توفير دخل ثابت شهري لا يقل عن 6 ألف ريال سعودي لموافقة الوطنية للتمويل على طلب العميل المتقدم لها بالسعودية

تمويل يطلب أن يكون العميل المتقدم يعمل في القطاع الحكومي أو القطاع العسكري أو القطاع الخاص بشرط أعتراف الشركة الوطنية للتمويل بمكان العمل داخل أراضي المملكة

التقديم على قرض الشركة الوطنية للتمويل لجميع الجنسيات في المملكة عام 1442 هجرياً

أهم مميزات التمويل الشخصي من الشركة الوطنية للتمويل