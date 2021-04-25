نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل في خدمة فرجت لتسديد الديون عبر منصة أبشر للتبرع للغارمين في رمضان furjt في المقال التالي

عمر شويل - جدة يحرص كثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن طريقة التسجيل في خدمة فرجت لتسديد الديون عبر منصة أبشر السعودية من أجل تسديد ديون السجناء وتفريج كرب الغارمين في السجون الذين لم يتمكنوا من تسديد ما عليهم من أموال اقترضوها من البنوك أو أشخاص وانتهى بهم المطاف في غياهب السجون لقضاء مدة من الزمن بسبب مبالغ ضئيلة بالنسبة للبعض ممن يبحثون عن أماكن لتصريف صدقاتهم وزكاتهم.

منصة فرجت لتسديد الديون

في السياق ذاته كشفت منصة إحسان للعمل الخيري في المملكة العربية السعودية أن منصة فرجت لتسديد الديون للسجناء الغارمين في سجون المملكة بدأت في تحديث قائمة الحالات المستحقة للتبرع في فرجت عبر منصة أبشر التي تظهر للمتبرعين بالتعاون مع وزارة العدل السعودية.

وأوضحت منصة إحسان أن حالات المستحقين في منصة فرجت لتسديد الديون التي اكتملت بتسديد ديونها ستظهر تحت عنوان مقفلة وفي حالة التبرع لحالات مكتملة سيتم استرداد المبالغ للمتبرعين تلقائيا بشكل ألي فوريا.

وبلغت قيمة حملات التبرع لسداد ديون السجناء الغارمين في السجون السعودية خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان الكريم 1442 تجاوزت ٣١٥ مليون ريال.

طريقة التسجيل في فرجت لتسديد الديون

ونرصد لكم طريقة التسجيل في خدمة فرجت عبر منصة أبشر في اطار حرصنا على تقديم خدمة مميزة لمتابعينا والمساهمة في التيسير على المتبرعين لسرعة التبرع والإفراج عن الغارمين.

في البداية يتم تسجيل الدخول إلى رابط تطبيق أبشر.

بعد ذلك يتم الاشتراك في منصة أبشر.

وفي الخطوة التالية يتم اختيار قائمة خدماتي.

يتم اختيار المديرية العامة للسجون.

وفي الخطوة الأخيرة يتم اختيار سجين من قائمة فرجت حيث أنه لا يظهر اسم السجين عند عرض قائمة السجناء، ولكن يتم عرض معلومات لا تظهر هويته.