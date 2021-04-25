رابط وزارة الدفاع 1442 للتجنيد للرجال والنساء والشروط وموعد التقديم

رابط وزارة الدفاع 1442، أعلنت وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية، من خلال الإدارة العامة للقبول والتجنيد للقوات المسلحة، عن فتح بوابة القبول للالتحاق بالخدمة العسكرية للرجال والنساء برتبة رقيب وصولاً إلى رتبة جندي، ومنذ إعلان وزارة الدفاع بالمملكة عبر موقع “تويتر” وازداد البحث عبر محرك البحث جوجل عن رابط وزارة الدفاع بالسعودية للتقديم، والالتحاق بشرف تمثيل الجيش السعودي العظيم، وازداد السؤال لدى الراغبين في نيل شرف الانضمام إلى وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية، عن موعد التقديم وشروط التقديم وطريقة التقديم، لذلك من خلال هذا المقال وعبر موقع ثقفني نحاول الإجابة على تساؤلات الشباب الراغب في الالتحاق بوزارة الدفاع.

رابط وزارة الدفاع

منذ تم الإعلان عن قبول دفعة جديدة، لتنال شرف تمثيل وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية، إلا وقد تزاحم محبي هذا الوطن الغالي من الرجال والنساء لخدمة وطنهم الغالي، ويكون التقديم عبر بوابة القبول الموحد لوزارة الدفاع.

شروط التقديم للالتحاق بوزارة الدفاع للرجال

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون حسن السير والسلوك.

ألا يكون محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.

ألا يقل عمر المتقدم عن 17 عام ولا يزيد عن 40 عام.

ألا يكون موظفاً بأي جهة حكومية أخرى.

ألا يكون قد تم فصله من الخدمة قبل ذلك.

ألا يكون متزوج مكن غير سعودية.

ألا يقل طول المتقدم عن 160 سم.

أن يكون لائق طبياً.

شروط الالتحاق بوزارة الدفاع الخاصة بالمرأة

أن تحمل الجنسية السعودية ويستثنى من ذلك من كانت خارج البلاد مع والدها أثناء خدمته للبلاد.

أن تكون لائقة طبياً.

حسنة السير والسلوك.

غير موظفة بأي جهة حكومية.

لا يقل عمرها عن 21 سنة ولا تزيد عن 40 عام.

ألا يقل الطول عن 155 سم.

أن يكون المتقدم حاصل على الثانوية العامة أو ما يعادلها.

ألا تكون متزوجة من شخص غير سعودي الجنسية.

موعد التقديم للالتحاق بوزارة الدفاع

تم فتح باب التقديم اليوم الموافق 13\9\1442 هجرياً، الموافق 24 أبريل 2021، وسوف يكون التقديم إلكترونياً عبر بوابة القبول الموحد التابعة لوزارة الدفاع.