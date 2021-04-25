نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افضل قروض بنك الراجحي للمقيمين بدون تحويل الراتب وبدون كفيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة قروض بنك الراجحي للمقيمين، التي يبحث عنها العديد من المقيمين في الأراضي السعودية والتي يتمكن من خلالها المقيم الحصول علي التمويل في مدة زمنية لا تتجاوز 30 دقيقة في حالة توافقه مع الشروط التي حددها مصرف الراجحي، حيث يعد بنك الراجحي من افضل البنوك التي تحظي باهتمام الكثير من المواطنين نظرا إلي التسهيلات الكبيرة والمزيا العديدة التي يقدمها المصرف إلي العملاء، ومن اهم التسهيلات التي يقدمها البنك إلي كافة العملاء هي التقديم علي القرض من أي مكان وفي أي وقت من خلال موقع مصرف الراجحي دون عناء الزحام وضياع الوقت والجهد للذهاب إلي احد مقرات بنك الراجحي في المملكة العربية السعودية، لذا نقدم لكم عبر موقعكم ثقفني افضل أنواع القروض المقدمة من مصرف الراجحي وخطوات التسجيل واهم الشروط الواجب توافرها في المتقدمين.

قروض بنك الراجحي للمقيمين

يقدم مصرف الراجحي سلسلة من القروض لكافة المواطنين التي تتميز بتوافقها مع تعاليم الإسلام وتأتي في مقدمة هذه القروض التي يقبل عليها المواطنين والمقيمين هي القروض الشخصية والتي تصل قيمة القرض إلي اكثر من 2 مليون ريال سعودي، فيما تأتي أيضا من افضل القروض التي يقدمها مصرف الراجحي هي القروض العقارية والتي يتمكن من خلالها المواطن والمقيم الحصول على المسكن المناسب والملائم لظروفه الحياتية بأقساط ميسرة، كما يقدم تمويلات السيارات وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأيضا المشاريع الكبيرة، فيما يقدم بنك الراجحي تمويل الزواج والتي يقبل عليها العديد من الشباب من اجل المساعدة في تكاليف مصاريف الزفاف ولاسيما في الآونة الأخيرة التي تعطل فيها أعمال الكثيرون نتيجة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

قروض بنك الراجحي الشخصية

يقدم بنك الراجحي العديد من القروض والتي نجد افضلها القرض الشخصي السريع الذي يصل 50 ألف ريال سعودي كما يوفر قرض 25 ضعف الراتب للعاملين بالقطاع الخاص، وأيضا 30 ألف ريال للعاملين بالقطاع الحكومي، كما يقدم تامين مجاني مدي الحياة، وتصل مدة التمويل إلي 8 سنوات إلي العاملين في المؤسسات الحكومية بالمملكة العربية السعودية، كما تصل مدة التمويل إلي 7 سنوات إلي العاملين في القطاعات الخاصة، وذلك بشرط أن يكون المتقدم مدة خدمته في العمل الذي يعمل به سواء بالقطاع الخاص أو العام لا تقل عند 6 اشهر، وفي القطاع العام لا تقل عن 3 اشهر، حيث يمكنكم الحصول على التمويل من خلال التقديم عبر موقع مصرف الراجحي.

قروض بنك الراجحي العقارية

كشف مصرف الراجحي عن التمويلات العقارية التي يستطيع من خلالها المستفيد الحصول علي الأرض السكنية أو الشقة أو الفيلا بتمويلات كبيرة تصل إلي 2 مليون ريال سعودي للقطاع الخاص، وثلاثة مليون للقطاع الحكومي، وبأقساط ميسرة وذلك وفقا لعدة شروط من أهمها الدخل الشهري للعاملين بالقطاع الخاص لا تقل عن 7 الأف ريال سعودي وبالنسبة للعاملين بالقطاع الحكومي يجب إلا تقل عن 5 الأف ريال سعودي.

شروط قروض بنك الراجحي للمقيمين

وضع مصرف الراجحي بعض الشروط الواجب توافرها في المقبلين علي التقديم على قروض بنك الراجحي وتأتي في مقدمة هذه الشروط التالي:

يجب أن يكون عمر المتقدم لا يتجاوز 60 عام عند الانتهاء من سداد اخر قسط للتمويل.

يجب أن يكون المتقدم يعمل له مصدر رزق سواء في القطاع الخاص أو القطاع الحكومي.

التقديم عبر موقع الراجحي الإلكتروني.

ملي نموذج طلب التقديم.

كما سهل بنك الراجحي على كافة العملاء عملية التقديم علي القروض الكثيرة التي يقدمها مصرف الراجحي وذلك من خلال تطبيق مصرف الراجحي حيث يمكنك الآن التقديم علي التمويل المناسب لك من خلال الهاتف الذي الذي يعمل بنظام الاندرويد أو من خلال الايفون.

طريقة الحصول علي قروض بنك الراجحي

يتمكن المقيمين والمواطنين التقديم على قروض بنك الراجحي من خلال اتباع بعض الخطوات والتي جاءت كالتالي:

الدخول علي موقع بنك الراجحي. تسجيل كافة البيانات الموجودة في النورج الخاص بالقرض. تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة مثل (الاسم، البريد الإلكتروني، رقم الجوال ). الانتظار حتي يتم الرد علي قبول الطلب.

المستندات المطلوبة للحصول على قروض بنك الراجحي

يتطلب من الشخص المتقاعد الراغب في الحصول على تمويل الراجحي تقديم بعض المستندات والأوراق مثل تعبئة نموذج التمويل الشخصي، صورة من الهوية، صورة شخصية، صورة من شهادة التقاعد، حيث يتوقف قيمة التمويل على الراتب الشهري الذي لا يجب أن يقل عن 1900 ريال سعودي.

طريقة التواصل مع مصرف الراجحي

يستطيع المواطن والمقيم التواصل مع مصرف الراجحي بخطوات بسيطة حيث يمكنه الاتصال بالرقم الجديد 00966920003344، كما يمكنكم الاتصال بالرقم المجاني 8001248880، أو يستطيع الاتصال عبر الرقم التالي أيضا 8001241222، حيث أتاح البنك أن مواعيد الاتصال طوال أيام الأسبوع حتي في أيام العطلات الرسمية أيضا، حيث يعمل خدمة العملاء طوال 24 ساعة، حيث ابرز ما يتم الاستفسار عنه هو قروض بنك الراجحي للمقيمين بدون تحويل الراتب.

ختاماً: قدمنا لكم افضل قروض بنك الراجحي للمقيمين بدون تحويل الراتب وبدون كفيل.