طريقة عمل أصابع زينب حلوي رمضان بالصور خطوة بخطوة في عشر دقائق

طريقة عمل أصابع زينب حلوي رمضان حلويات أصابع زينب من الأكلات الشرقية المعروفة فهي ذات مذاق رائع وحلو كما أنها من الحلويات التي يتم إعدادها في شهر رمضان الكريم، وتقدم في الأعياد والمناسبات ولا تحتاج لوقت طويل عند تحضيرها وفي هذا المقال سنذكر لكم أسهل الخطوات لعمل أصابع زينب.

طريقة عمل أصابع زينب بالبهارات

أصابع زينب بالبهارات من أفضل الحلويات على الإطلاق، ويفضل العديد من النساء طاهيها لأنها سهلة التحضير ولا تتطلب لمجهود كبير عند تحضيرها ولذلك سنقدم لكم الآن خطوات تحضير أصابع زينب بالبهارات.

المقادير

2 كوب من السميد الناعم.

عدد 3 أكواب من الطحين المنخول.

عدد 2 كوب من الماء الدافئ.

كوب واحد من الزيت الزيتون.

ملعقة واحدة صغيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة واحدة كبيرة من حبة البركة، أو الحبة السوداء.

2 ملعقة صغيرة من الشومر.

ملعقة واحدة صغيرة من اليانسون.

زيت نباتي للقلي.

خطوات التحضير أصابع زينب