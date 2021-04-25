طريقة عمل أصابع زينب حلوي رمضان بالصور خطوة بخطوة في عشر دقائق

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طريقة عمل أصابع زينب حلوي رمضان حلويات أصابع زينب من الأكلات الشرقية المعروفة فهي ذات مذاق رائع وحلو كما أنها من الحلويات التي يتم إعدادها في شهر رمضان الكريم، وتقدم في الأعياد والمناسبات ولا تحتاج لوقت طويل عند تحضيرها وفي هذا المقال سنذكر لكم أسهل الخطوات لعمل أصابع زينب.
طريقة عمل أصابع زينب بالبهارات
أصابع زينب بالبهارات من أفضل الحلويات على الإطلاق، ويفضل العديد من النساء طاهيها لأنها سهلة التحضير ولا تتطلب لمجهود كبير عند تحضيرها ولذلك سنقدم لكم الآن خطوات تحضير أصابع زينب بالبهارات.
المقادير
- 2 كوب من السميد الناعم.
- عدد 3 أكواب من الطحين المنخول.
- عدد 2 كوب من الماء الدافئ.
- كوب واحد من الزيت الزيتون.
- ملعقة واحدة صغيرة من الخميرة الفورية.
- ملعقة واحدة كبيرة من حبة البركة، أو الحبة السوداء.
- 2 ملعقة صغيرة من الشومر.
- ملعقة واحدة صغيرة من اليانسون.
- زيت نباتي للقلي.
خطوات التحضير أصابع زينب
- يتم إحضار وعاء مناسب ويوضع فيه كمية من الطحين ويمزج مع السميد، وبعد ذلك يضاف إلى المزيج السابق كمية من اليانسون والقزحة والشومر وتمزج المكونات جيداً.
- يضاف إلى المزيج السابق الخميرة، وتعجن الخلطة بزيت الزيتون واستمري عزيزتي بالعجن من ثم البدء في وضع الماء الفاتر.
- الاستمرار في العجن لمدة 20 دقيقة على الأقل، لكي تكون العجينة متماسكة القوام ومن السهل تشكيلها باليد ومن الممكن تبديل اليد بالخلاط الكهربائي لعملية العجن.
- يتم ترك العجينة بالجانب لكي ترتاح بعد أن تنتهي من عملية العجن.
- يؤخذ من العجينة السابقة مقدار بحجم حبة الجوز، من ثم الضغط عليها بقبضة اليد.
- باستخدام وجه يد مصفاة الزيت يتم طبعها على وجه العجينة، لكي تحصل على زخرفة جيدة على شكل الكرة.
- وضع مقلاة عميقة على نار ذات حرارة عالية لقلي العجينة، ويفضل أن يكون لزيت بحرارة عالية لكي لا تؤخذ العجينة وقتاً طويلة في التحمير.
- يتم وضع حبات الأصابع في الزيت، لكي يتحول لونها إلى اللون الأشقر.
- بعد قلي كمية الأصابع، يتم وضعها في القطر لمدة 3 دقائق على الأقل لكي تتشرب جيداً.
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